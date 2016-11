Rettet "Fleisch-Steuer" das Klima?

Rinder seien am Klimawandel mit Schuld, so britische Forscher.

Einige Medien berichten jüngst von der Forderung nach einer Fleischsteuer. Britische Forscher von der Universität Oxford geben vor allem dem Fleischkonsum die Schuld am Klimawandel und schlagen Zuschläge von 40% auf Rindfleisch und von 20% auf Milch vor, um den Ausstoß schädlicher Treibhausgase drastisch zu reduzieren.

Damit wird eine Forderung aufgegriffen, die bisher vor allem von Tierschutzorganisationen vertreten wurde. Hintergrund ist dabei der Methan-Ausstoß von Rindern, der einzelnen Wissenschaftern zu Folge keinen unwesentlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. Hoffähig wird diese Idee derzeit nicht nur in Europa. Zuletzt hatte auch der als Umweltschutz-Vorreiter bekannte ehemalige Gouvaneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Arnold Schwarzeneggerm ähnliche Ideen geäußert. Auf wenig Gegenliebe stoßen solche Forderungen naturgemäß bei Landwirtschaftspolitikern. Der niederösterreichische Agrarlandesrat Stephan Pernkopf mit einer klare Absage: "Wir brauchen keine neuen Belastungen, weder für die Bäuerinnen und Bauern, noch für die Konsumenten. Vielmehr muss die Devise bei Lebensmitteln heißen: regional und saisonal. Das hilft sowohl dem Klima als auch unserer Landwirtschaft."



Auch Bauernbund-Präsident Jakob Auer verteidigt die heimische Landwirtschaft: Laut einer EU-Studie trage die österreichische Landwirtschaft knapp 9 Prozent zu den Treibhausgas-Emissionen bei, der EU-Schnitt liege bei 9,6%. "Besonders niedrig sind in unserem Land die Emissionswerte bei Rindfleisch und Kuhmilch. Aber auch Schweinefleisch wird in Österreich weit klimaschonender produziert als anderswo in der EU", meint Auer. Begründung: Die heimischen Bauern produzieren das Futter für die Tiere selbst. "Statt von CO2-belastenden Futterimporten abhängig zu sein, bauen unsere Landwirte vielfach selbst Futterpflanzen an und verfüttern überdurchschnittlich viel Gras und Heu. Allein der Heumilchanteil in Österreich liegt bei 15%, EU-weit bei mageren 3%",meint Auer mit Blick auf die Rinderhaltung. Anders sei es allerdings bei den Methangasen, welche Kühe emittieren, die auf der Weide stehen: "Die eher industrielle Tierhaltung in Ställen hat hier einen Vorteil gegenüber der Weidehaltung." Kühe auf der Weide hätten allerdings Tradition, das werde vom Konsumenten gewünscht."

Erstellt am 20.11.2016