Reisecker fordert neue Untergrenzen für Optierer

Kleine Betriebe könnten so entlastet werden, so der Präsident.

Die Land- und Forstwirtschaft verzeichnete in den vergangenen Jahren rückläufige Einkommen. Nach dem soeben beschlossenen einmaligen Rabatt bei den bäuerlichen Sozialversicherungsbeiträgen seien nun weitere dauerhafte Entlastungen für die Betriebe erforderlich, meint Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Reisecker.

"Diese wären für kleinere Höfe auch durch Anpassungen im SVB-Beitragsrecht möglich", betonte er. Nach der derzeitigen Rechtslage sollen die neuen land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte mit 1. Jänner 2017 in der bäuerlichen Sozialversicherung wirksam werden. Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen bei der Versendung der Einheitswertbescheide und notwendiger EDV-Anpassungen bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern kann diese frühestens mit dem dritten Quartal 2017 die Vorschreibung der SVB-Beiträge auf Basis der neuen Einheitswerte tätigen. Die Vollversammlung der LK OÖ fordert daher erneut eine Verschiebung der Wirksamkeit der neuen Einheitswerte auf 1. Jänner 2018. Damit soll eine rückwirkende Nachverrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen weitgehend vermieden werden.



Die vom Einheitswert abgeleitete pauschale SVB-Beitragsgrundlage spiegelt zwar nicht direkt die einzelbetriebliche Einkommenssituation wider, stellt aber im Vergleich zu Auswertungen der freiwillig buchführenden Betriebe insgesamt die durchschnittliche Einkommenssituation nach wie vor relativ gut dar. "Aufgrund der negativen Entwicklung der letzten Jahre liegen die tatsächlichen Einkommen jedoch erheblich unter den als pauschale Beitragsgrundlage errechneten. Durch die Einheitswerthauptfeststellung wird diese Entwicklung auf vielen Betrieben mit einer spürbaren Erhöhung des Einheitswertes noch verstärkt", erklärte Reisecker. Die geplante Rückerstattung von SVB-Beiträgen für Betriebe mit mehr als 10% Einheitswert-Erhöhung könne nur einen Teil der zusätzlichen finanziellen Belastungen abfedern. Für Betriebe mit einer erheblichen Abweichung der tatsächlichen Einkommenssituation von der pauschalen SVB-Beitragsgrundlage stelle die Beitragsgrundlagenoption eine taugliche Alternativmöglichkeit dar, um die SVB-Beiträge von der realen Einkommenssituation ableiten zu können, so der Präsident.

Aufgrund der derzeitigen Mindestbeitragsgrundlage ist die Option in der Sozialversicherung für Betriebe bis zu einem Einheitswert von 5.000 Euro derzeit grundsätzlich uninteressant. Die Vollversammlung der LK OÖ fordert daher mit Nachdruck eine Anpassung der Mindestbeitragsgrundlage im Bereich der SVB-Option in Richtung ASVG-Niveau. Zudem wird eine Streichung des dreiprozentigen Beitragszuschlages bei der Option gefordert. "Damit würde die SV-Option auch für viele kleine Betriebe und solche im Nebenerwerb eine wirksame Kostenentlastung ermöglichen. Weiters könnten damit in Zukunft zusätzliche Betriebe in der Selbstbewirtschaftung ihrer Flächen gehalten werden, da für viele kleinere Höfe aktuell die vorgeschriebenen Sozialversicherungsbeiträge wirtschaftlich kaum mehr leistbar sind", betonte Reisecker.

Erstellt am 20.12.2016