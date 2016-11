Regenwetter verhagelte die Gemüse-Lust

Die LGV musste größere Mengen als geplant exportieren.

Die LGV-Frischgemüse rechnet für das Jahr 2016 trotz einer höheren Ernte um knapp 1% mit einem leicht rückläufigen Umsatz von 65 Mio. Euro. Das sind rund 1,5% weniger gegenüber dem Vorjahr, teilten die Vorstände der LGV-Frischgemüse, Michael Wehofer und Florian Bell, anlässlich des bevorstehenden Saisonabschlusses mit.

Als Gründe nannten sie wiederkehrende Schlechtwetterphasen mit durchschnittlich je 15 Niederschlagstagen in den Monaten Mai, Juni und Juli, die bei den Konsumenten hierzulande die Lust auf erfrischendes Gemüse minderten. In Folge musste die Genossenschaft den Export um 50,8% vor allem nach Deutschland und Tschechien steigern. "Die LGV-Frischgemüse konnte in Österreich nicht so viel verkaufen wie angestrebt, weshalb wir mit dem Export aufgrund zusätzlicher Kosten nicht die Preise erzielen konnten, mit denen wir gerechnet haben", konkretisierte Wehofer.



Gute Geschäfte machte die Genossenschaft - mit 108 Gärtnereien aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland - wieder mit den Gemüsespezialitäten wie Mini-Gurken (rund 21% Umsatzsteigerung im Jahresvergleich) und Melanzani (+23%). Ein leichtes Absatzminus von rund 1,4% gab es bei den über 15 verschiedenen Paradeisersorten, dass die beiden LGV-Vorstände wiederum auf das kühlere und niederschlagsreichere Wetter zurückführten. "Bei dieser Warengruppe haben wir uns zu besonderen Formen und Produkten hin orientiert und uns aus dem Preiseinstiegssemgent, dass es mit den Paradeisern in Bechern aber weiterhin gibt, zurückgenommen", erläuterte Wehofer. Künftig könnte es auch vermehrt LGV-Bioware geben, die sich derzeit auf Kräuter beschränkt. "Wir gehen immer mehr in Bio hinein", ergänzte er.



"Vielfalt, Innovation und Nachhaltigkeit sind die drei Säulen des Erfolgs der LGV-Frischgemüse, für den die Gärtnerfamilien die nötige Expertise und Flexibilität aufbringen", beschrieb Wehofer die Stärken der kleinstrukturierten Landwirtschaft. "Nachhaltigkeit ist heutzutage in aller Munde. Unsere Gärtnerfamilien gehen seit Generationen mit den Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, bewusst und verantwortungsvoll um", betonte Bell. Seit drei Jahren beteilige sich die LGV-Frischgemüse auch aktiv an der Gewinnung von nachhaltiger Energie. "In Zusammenarbeit mit Wien Energie wurde ein Bürger-Solarkraftwerk errichtet, das Sonnenenergie ins Netz einspeist. Tröpfchenbewässerung, viel Handarbeit und der untrügliche grüne Daumen der Gärtner sorgen dafür, dass das Gemüse ideal gedeiht und die Umwelt geschont wird", so Bell.



Die LGV-Frischgemüse feiert heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Gemeinsam produzieren Gärtnerinnen und Gärtner in ihren Familienbetrieben über 40 Gemüsesorten: Klassiker wie Paradeiser, Gurken, Paprika und Kopfsalat sowie Spezialitäten wie Melanzani, Chili, Ochsenherzparadeiser, Cherryparadeiser, Mini-Gurken und vieles mehr. Für 2017 kündigte das Vorstands-Duo die Präsentation einer neu ausgearbeiteten Unternehmensstrategie an.

Erstellt am 20.11.2016