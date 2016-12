Reform: Neuheiten für Kommunal- und Bergtechnik

Für den Bergland- und Kommunalbereich präsentiert REFORM auch dieses Jahr wieder smarte Lösungen quer durch alle Fahrzeugtypen. Die Neuheiten werden auf den Herbstmessen 2016 vorgestellt.

Neu: Hydromäher RM16



Der kompakte und für extreme Steilhanglagen konstruierte RM16 DualDrive verfügt über eine neu entwickelte intuitive Vorschubsteuerung und differenziert sich hierdurch zum Rapid-Modell Monta. Die einzigartige DualDrive Vorschubsteuerung öffnet dem Bediener einen noch nie dagewesenen Bedienkomfort. Sie sticht durch zwei getrennte Bedieneinheiten hervor. Am linken Holm wird die Fahrtrichtung definiert. Am rechten Holm bestimmt der Bediener die optimale Geschwindigkeit.



Neu: Rapid Casea – der Allrounder



Der Einachsgeräteträger Rapid CASEA besticht durch seine intuitive Bedienung mit aktiver Holmlenkung inklusive Zero‐Turn‐Funktion. Mit seiner einfachen, intuitiven Bedienung ermöglicht er auch bei wechselndem Personal eine rasche und professionelle Arealpflege. Mit seiner Fülle an möglichen Anbaugeräten wie Sichelmähwerk, Ökomulcher, Kehrmaschine, Schneeschild oder Schneefräse ist er ein Allrounder in der Außenarealpflege und dies über alle vier Jahreszeiten.



Neu: Muli T7 S / T8 S Stufe 4



Leicht, sicher und extrem hangtauglich! Diese Attribute zeichnen sowohl den Muli T7 S mit Einzelradfederung an der Vorderachse wie auch den Muli T8 S mit HCS Federung und Niveauregulierung aus. Beide Modelle präsentieren sich in modernem Look und übersichtlichem Kabineninterieur. Die neuen, innovativen Common-Rail Turbo-Dieselmotoren mit 109 PS im Muli T7 S und T8 S sorgen für maximale Power und dynamische Leistungsentfaltung. Die Motoren erfüllen die Abgasstufe 4.



Neu: REFORM Vielschnittladewagen PrimAlpin



Optimal angepasst an die obere Transporter-Leistungsklasse präsentiert REFORM den neuen, größeren Vielschnittladewagen PrimAlpin. Für Betriebe mit längeren Transportwegen wird dadurch die Wirtschaftlichkeit und Effizienz markant gesteigert. Die wichtigsten Eckpunkte beim neuen Ladewagen sind ein größeres Ladevolumen, eine breitere Pickup sowie eine neue Hecktüre. Mit dem großen Öffnungswinkel und durch das Anheben der Querrohre lässt sich der Ladewagen einfach, vollständig entladen. Der neue Ladewagen kann auf Wunsch auch auf Muli mit Allradlenkung verwendet werden.



Neu: Jetzt Allradlenkung für alle Muli-Modelle



Die REFORM 4-Rad-Lenkung sichert beste Wendigkeit und ist auf Front- oder Hundeganglenkung umschaltbar. Sie ist neu für alle Muli-Modelle von Muli T6 bis T10 X HybridShift als Option verfügbar.

Erstellt am 14.12.2016