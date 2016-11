Preis für weibliche Schachtrinder stabilisiert

Zuletzt sind die Preise rückläufig gewesen.

Am europäischen Schlachtrindermarkt wird bei Jungstieren in den meisten EU-Ländern von einer ausgewogenen Angebot-Nachfrage-Situation berichtet, die Preise bleiben daher überwiegend stabil. Bei weiblichen Schlachtrindern ist in den meisten Regionen das Angebot leicht rückläufig, der Abwärtstrend bei den Notierungen ist gestoppt.

In Österreich fällt das Angebot bei Jungstieren weiterhin knapp aus, berichtet die Rinderbörse. Das Aufkommen an weiblichen Schlachtrindern zeigt ebenfalls eine leicht rückläufige Tendenz. Die Preise bleiben in allen Kategorien unverändert. Bei Schlachtkälbern ist die verfügbare Menge stabil, die Nachfrage ist weiterhin lebhaft, die Preise bleiben auf dem Vorwochenniveau.



Die Österreichische Rinderbörse erwartet diese Woche bei der Vermarktung von Jungstieren der Handelsklasse R2/3 einen stabilen Basispreis von 3,58 Euro netto/kg Schlachtgewicht. Bei Kalbinnen bleibt die Notierung mit 3,14 Euro unverändert, für Schlachtkühe beträgt sie weiterhin 2,16 Euro. Der Schlachtkälberpreis liegt bei 5,85 Euro. Bei den angegebenen Basispreisen handelt es sich um Bauernauszahlungspreise ohne Berücksichtigung von Qualitäts- und Mengenzuschlägen.

Erstellt am 2.11.2016