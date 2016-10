Pöttinger präsentiert wendigen Mittelschwader

Pöttinger hat sich bei den Schwadkreiseln nicht nur der Thematik hoher Futterqualität, sondern vor allem auch der Wendigkeit angenommen. Der neue Mittenschwader TOP 612 mit 5,9 m Arbeitsbreite ist durch den Dreipunkt-Anbau und die kurze, kompakte Bauweise an Wendigkeit nicht zu übertreffen.

Der Dreipunkt-Anbau mit Schwenkbock ist praxisgerecht und „aufgeräumt“ gestaltet. Die hydraulische Verriegelung des Schwenkbockes sorgt für sicheren Transport und Wenden am Vorgewende.



Bei der neuen TOPTECH PLUS Kreiseleinheit wurde Bewährtes mit Neuem verbunden: Die neuen Kreisel mit einem Kreiseldurchmesser von 2,80 m, einem Kur-venbahndurchmesser von 350 mm und 11 Zinkenarmen erhalten einige bestens bewährte Eigenschaften. Der Durchmesser sowie die Kurvenbahn ohne große Steigungen sorgen für ein gleichmäßiges Ein- und Aussteuern und verleihen so den Zinkenarmen höchste Stabilität bei geringer Belastung auf die Armlagerung. Die Zinkenarmträger sind leicht über nur zwei Schrauben austauschbar. Kommt es einmal zu einer Kollision mit einem Hindernis, lassen sich die beschädigten Zinkenarmträger leicht und schnell ersetzen. Das ist ein zusätzliches Plus in Sachen Einsatzsicherheit. Die Kurvenbahn lässt sich auf unterschiedlichste Futtermengen und Erntebedienungen einstellen. Das Kreiselgetriebe ist sehr massiv ausgeführt, läuft im Fließfett und ist komplett abgeschlossen. Ein großer Zahnraddurchmesser garantiert Langlebigkeit und absolute Laufruhe. Die gesamte Einheit ist gekapselt und staubfrei abgedichtet. Die neue Kreiseleinheit garantiert mehr Schlagkraft, Stabilität und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig hoher Wartungsfreundlichkeit.



Die Transporthöhe bleibt auch ohne Abnahme der Zinkenarme deutlich unter 4 m. Mit nur 2,7 m Breite ist die Maschine zusätzlich auch im Transport schmal. Auf Wunsch ist ein Tandem-Fahrwerk erhältlich.

