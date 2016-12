Pöttinger mit Geschäftszahlen zufrieden

Die Geschäftsleitung des Unternehmens: Heinz Pöttinger,

Dank innovativer Produkte und einem ausgewogenen Produktportfolio gelang es dem österreichischen Familienunternehmen Pöttinger im vergangenen Wirtschafts-jahr 2015/16 trotz schwieriger Marktsituation und einem starken allgemeinen Ab-satzrückgang in der Landtechnikbranche mit 1.700 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 301 Mio. Euro zu erzielen.

Der Grünlandbereich ist mit 57 Prozent in der Sparte Landtechnik der Haupt-Umsatzträger, gefolgt von der Bodenbearbeitung & Sätechnik mit rund 28 Prozent. Die enormen Entwicklungsleistungen von Pöttinger im Bereich der Bodenbearbei-tung, Saatbettbereitung und Sätechnik haben sich bezahlt gemacht: ein Umsatz-plus in der Sätechnik von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist eine starke Leis-tung.



Eine Exportquote von 86,5 Prozent zeigt die enorme Bedeutung der Internationali-sierung für Pöttinger. Die Top-5-Umsatzzuwachsländer in Bezug auf den absoluten Maschinenumsatz im Vergleich zum Vorjahr sind Ukraine, Kanada, Frankreich, Japan und China. Neben Deutschland mit rund 19 Prozent, stellen Österreich und Frankreich mit je 13,5 Prozent Anteil am Gesamtumsatz die größten und wichtigsten Einzelmärkte dar.

Auch in Zukunft wird die regionale Landwirtschaft eine zentrale Rolle für die Ernährung der Weltbevölkerung spielen. Umso wichtiger, dass Zukunftsbetriebe jetzt die notwendigen Investitionen tätigen, um den Erfolg vom morgen zu sichern. Faire Rahmenbedingungen und Preise bilden dabei einen wesentlichen Baustein für eine langfristige, gesunde Struktur der Betriebe. Pöttinger investiert daher in Aktivitäten, die das positive Image und den Wert landwirtschaftlicher Erzeugnisse fördern und im Kopf der Konsumenten verankern. „Als Familienunternehmen fühlen wir uns den Landwirten und Milcherzeugern stark verbunden: partnerschaftliches Zusammenarbeiten und Solidarität waren und sind die obersten Ziele, um gemeinsam langfristigen Erfolg zu ernten“, erklärt Heinz Pöttinger, der Sprecher der Geschäftsleitung und führt weiter aus: „Mit unserer Ausbauserie investieren wir in den Erfolg von morgen. Wenn wir Produkte entwickeln, denken wir in den Dimensionen unserer Kunden: hohe Futter- und Bodenschonung, herausragende Arbeitsergebnisse, Arbeits- und Einsatzsicherheit sowie Wirtschaftlichkeit. Dank dieser konsequenten Kundenorientierung haben wir uns zu einem internationalen, traktormarkenunabhängigen Spezialisten in den Bereichen Futterernte, Bodenbearbeitung, Saatbettbereitung und Sätechnik entwickelt. Gemeinsam mit unseren Kunden und Vertriebspartnern treiben wir diesen erfolgreichen Kurs auch in Zukunft voran.“

Quelle: Pöttinger

Erstellt am 4.12.2016