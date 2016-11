Plank würde Ölheizungs-Verbot begrüßen

In Österreich sind noch 700.000 Ölheizungen in Betrieb.

"Wir begrüßen aus Klimaschutz-Gründen den Vorstoß von Minister Andrä Rupprechter, der einen möglichst raschen Stopp für Ölheizungen in Neubauten und beim Kesseltausch fordert", stellt LK-Generalsekretär Josef Plank fest.

Nur so könne Österreich die Verpflichtungen des Klimavertrages von Paris erfüllen, der einen vollständigen Ausstieg aus der klimaschädlichen Verbrennung fossiler Energie bis 2050 vorsehe. Der Ersatz sei problemlos möglich. "Unser Land verfügt über beste Voraussetzungen, alle Heizungen auf erneuerbare Energie umzustellen, sei es mit Hilfe von Holz oder anderer erneuerbarer Heizsysteme. Die österreichischen Biomasse-Kesselhersteller sind internationale Technologieführer bei Scheitholz-, Hackgut- und Pelletskesseln. Unsere Biomasse-Heizsysteme verfügen im weltweiten Vergleich über die sauberste Verbrennungstechnologie, die höchste Effizienz und den besten Komfort. Zusätzlich haben wir eine ausgezeichnet funktionierende Versorgungslogistik für biogene Brennstoffe", so Plank. "Nicht umsonst kämen jährlich hunderte Experten nach Österreich, um die Vorzeigeunternehmen in diesem Sektor zu bewundern.



"Wir verfügen aber nicht nur über die im internationalen Vergleich besten Kessel- und Logistiksysteme für Biomasseheizungen, sondern auch über eine herausragende Waldausstattung, um die benötigten Brennstoffe in der Region nachhaltig zur Verfügung zu stellen." Eine zügige Umstellung von klimabelastenden Ölheizungen auf klimafreundliche Biomassesysteme sei daher in Österreich problemlos möglich. Damit werde nicht nur dem Klima geholfen, sondern es wird mit Biomasse auch eine kostengünstige Wärme bereitgestellt, die dringend benötigte Arbeitsplätze im ländlichen Raum absichern und neu schaffen kann. "Denn nur das Geld, das für die Wärmeerzeugung in der eigenen Region eingesetzt wird, sichert Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Österreich", betonte Plank.



Seit Anfang November ist der Weltklimavertag verbindlich. Bis 2030 müssen die CO2-Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990 um mindestens 40% reduziert werden. Am einfachsten könnte dies im Raumwärmebereich geschehen, stellt der Österreichische Biomasse-Verband fest. Hierzulande sind noch immer rund 700.000 klimaschädliche Ölheizungen in Betrieb, die durch erneuerbare Heizformen ersetzt werden sollten. Dass dies rechtlich möglich ist, belegt ein vom Umweltministerium in Auftrag gegebenes Gutachten, das den Ländern grünes Licht für ein Ölheizungsverbot oder ein Gebot für Erneuerbare bescheinigt. Im Neubau und bei Bestandsanlagen können die Länder demnach auf erneuerbare Energieträger setzen. Ein Eingreifen auf die Bestandsanlagen ist nicht vorgesehen.



Einen wichtigen Beitrag bei der Umstellung des Energiesystems im Wärmebereich können Holzheizungen leisten. Insbesondere wären moderne Biomasse-Anlagen prädestiniert, alte Ölheizungen mit hohen Verbräuchen zu ersetzen. Derzeit sind Pellets um rund ein Viertel günstiger als Heizöl. Trotz höherer Anschaffungskosten können sich Biomasse-Anlagen in wenigen Jahren rentieren. Dies belegen auch die Analysen des Biomasse-Verbandes: Von 2005 bis 2014 haben sich die Holznutzer jährlich 720 Mio. Euro im Vergleich zu Ölheizern erspart. "Holzheizer sichern auch hochqualifizierte, heimische Arbeitsplätze und lösen Investitionen aus, die im Land verbleiben", gibt der Verband zu bedenken. Die Energiewende im Wärmebereich könne daher nicht an der Machbarkeit scheitern, sondern nur am Willen der Entscheidungsträger.

Erstellt am 9.11.2016