Plank: "Müssen Struktur anpassen"

Die Raiffeisen Landesbank OÖ "bekennt sich zu ihren agrarischen Wurzeln".

"Die Landwirtschaft mit ihren bäuerlichen Familienbetrieben ist eine tragende Säule der österreichischen Wirtschaft und des ländlichen Raumes. Gleichzeitig unterliegt der Agrarsektor einem starken Strukturwandel. Unsere Organisationen sind jetzt massiv gefordert, starke Partner der Bäuerinnen und Bauern zu sein."

Dies betonte der Generalsekretär der LK Österreich, Josef Plank, beim traditionellen Raiffeisen AgrarForum in der RLB Oberösterreich. Er diskutierte vor rund 400 Teilnehmern mit Bauernbund-Präsident Jakob Auer, Jungbauern-Landesobmann Leo Gmeiner und Landjugend-Basistrainerin Daniela Kerbl über die Zukunft der heimischen Landwirtschaft.



Um bäuerliche Organisationen zu stärken, müssten Strukturanpassungen eingeleitet und zielgerichtet umgesetzt werden, so Plank. Er verwies auf die LK Oberösterreich, die durch einen ambitionierten Reformprozess die Dienststellen bis 2019 von derzeit 15 auf 8 reduzieren will. Aber auch der vor- und nachgelagerte Bereich sei betroffen. "Um einen fairen Anteil für die Landwirte in der Wertschöpfungskette abzusichern, müssen Bauern und Vermarkter stärker zusammenrücken. Durch die Konzentration im Lebensmittelhandel und die internationalen Märkte ist der Druck deutlich gestiegen", erklärte Plank.

Für Plank, der auch Präsident des Österreichischen Biomasseverbandes ist, sind die Themen Energie und nachwachsende Rohstoffe von großer Bedeutung. "Klimawandel und Energiewende sind Chancen und Herausforderungen für die Bäuerinnen und Bauern. Ohne Bioenergie keine Energiewende und kein Klimaschutz", betonte er. Um die Chancen zu nutzen, brauche es aber stabile Rahmenbedingungen. "Durch den Preisverfall am Energiemarkt werden Investitionen in erneuerbare Energien nach hinten verschoben und der dringend notwendige Umbau unseres Energiesystems verlangsamt. Die fallenden Energiepreise bieten aber auch die einmalige Chance, endlich eine Steuer auf CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas einzuführen, mit welcher der Umbau des Energiesystems finanziert werden könnte", zeigte sich Plank überzeugt.



"Das heurige Jahr zeigt wieder, dass unsere Landwirtschaft vor extremen Herausforderungen steht", sprach Präsident Auer auch die aktuellen Einkommensdaten aus dem Grünen Bericht an. "Wir müssen uns fragen, wie wir aus dieser schwierigen Situation wieder herausfinden", sieht Auer ebenso bei den agrarischen Organisationen Handlungsbedarf. Hier müsse auch das Verständnis für die Bäuerinnen und Bauern nachgeschärft werden. "Oft frage ich mich bei Verbänden, Genossenschaften und agrarischen Firmen, ob den Beschäftigten dort wirklich bewusst ist, wer ihre Arbeitsplätze sichert", so der Präsident.



Auch als RLB OÖ-Aufsichtsratspräsident zeigte sich Auer davon überzeugt, dass künftig ein Schwerpunkt auf die Vermarktung gelegt werden müsse. "Wir sind Profis in der Produktion, müssen aber verstärkt lernen, dass wir zuerst die Vermarktung und dann die Produktion fördern müssen. Es muss klar sein, wohin und zu welchen Bedingungen wir unsere Erzeugnisse verkaufen können", erklärte er. Die Politik könne dabei lediglich gute und langfristig überlegte Rahmenbedingungen vorgeben. So wie die von Auer geforderte und seit Anfang des Jahres arbeitende Exportservicestelle, mit der exportierende Firmen koordiniert unterstützt werden. Auch der geforderte Sozialversicherungs-Rabatt könne für viele Betriebe überlebensnotwendig sein.



Landjugend-Basistrainerin Kerbl und Jungbauern-Landesobmann Gmeiner zeigten auf, dass die überbordende Bürokratie eines der größten Probleme für die jungen Bäuerinnen und Bauern darstellt. "Man hat das Gefühl, dass hier eine eigene Prüfungsindustrie aufgebaut wird. Da muss endlich gegengearbeitet werden", betonte Gmeiner. Für die jungen Hofübernehmer will er die Diversifizierung voranzutreiben, Hemmnisse abbauen und junge Landwirte vor den Vorhang holen, die es mit innovativen Ideen geschafft haben, den Massenmärkten mit qualitativ hochwertigen und regionalen Produkten positiv entgegen zu gehen. Die Ideen müssten dabei von der Basis kommen. Sowohl die Landjugend als auch die Jungbauernschaft forcieren dies durch ihre Organisationen - so wie auch die Ausbildung ihrer Mitglieder.



"Wir bekennen uns auch gerade jetzt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten klar zu unseren agrarischen Wurzeln", betonte Reinhard Schwendtbauer, Vorstandsdirektor der RLB Oberösterreich. 86% der Landwirte in Oberösterreich arbeiten mit Raiffeisen zusammen. "Dieser hohe Marktanteil ist ein Beweis für das Vertrauen der heimischen Bäuerinnen und Bauern in die Beratungskompetenz der Raiffeisen-Agrarbetreuer. Auch durch unsere Beteiligungsstruktur unterstützen wir unsere Bäuerinnen und Bauern", so Schwendtbauer.

Erstellt am 4.10.2016