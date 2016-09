Plank: "Fossile Energieträger müssen verschwinden"

Seit 2008 stocke der Ausbau der Bioenergie, bklagt Plank.

"Österreich hat sich dazu bekannt, den Klimawandel aktiv zu bekämpfen, was zur Folge hat, dass wir unser Energiesystem auf 100% erneuerbare Energien umstellen müssen - und dies so bald wie möglich", stellt Josef Plank, der Präsident des Österreichischen Biomasse-Verbandes, zum Ökostrombericht der E-Control fest.

Fluktuierende Erzeuger wie Windkraft, Photovoltaik und Wasserkraft würden jetzt wie auch in Zukunft eine Regelenergie brauchen, und die Grundlast müsse immer sichergestellt werden. "Die Bioenergie wird hierbei eine entscheidende Rolle spielen", so Plank



Dass ein rohstoffabhängiger, flexibel einsetzbarer und in der Versorgung sicherer Energieträger im Vergleich zu rohstoffunabhängigen höhere Kosten verursache, müsse jedem einleuchten. "Aus diesem Grund sind die Sicherung und der Ausbau der Ökostrom-Erzeugung aus der Bioenergie bei der gleichzeitigen Versorgung der Haushalte mit Biowärme für Österreich von größter Bedeutung. Bei einem fairen Vollkostenvergleich mit den fossilen Pendants brauchen wir uns nicht verstecken", betonte Plank.



Der Hauptgrund der steigenden Ökostromkosten für die Haushalte sei auf die Verzerrungen der aktuellen europäischen Märkte zurückzuführen, wo enorme Überkapazitäten herrschten. "Kein Energieerzeuger, sei es Erdgas, Photovoltaik, Windkraft und Co, kann bei einem Marktpreis von 30 Euro/MWh eine neue Anlage wirtschaftlich betreiben. Das Gebot der Stunde heißt, dass die fossilen Stromerzeuger, wie beispielsweise Kohle, und die Atomenergie aus dem europäischen Kraftwerks-Portfolio verschwinden müssen", so Plank. Leider sei dies aktuell aber nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Der Ausbau der Ökostromproduktion aus Bioenergie sei in Österreich praktisch seit dem Jahr 2008 nicht mehr existent. "Nun gilt es aber, die kleine Ökostromgesetz-Novelle noch heuer zu beschließen, damit die gesamte Branche der erneuerbaren Energien optimistisch in die Zukunft blicken kann", unterstrich der Präsident.

Erstellt am 26.9.2016