Petra Winter neue Rektorin an der VetMed

Foto: VetMed

Petra Winter ist die neue Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien (Vetmeduni Vienna). Die amtierende interimistische Rektorin der Vetmeduni Vienna und seit 2010 Vizerektorin für Lehre und klinische Veterinärmedizin wurde in der heutigen Sitzung des Universitätsrats aus dem Dreiervorschlag des Senats der Universität gewählt. Die Wiederkäuerspezialistin Winter folgt damit offiziell Sonja Hammerschmid, die seit Mai 2016 das Amt der Bundesministerin für Bildung ausübt.

"Petra Winter ist die erste Veterinärmedizinerin, die das Amt der Rektorin übernimmt. Sie vereint aufgrund ihrer langjährigen klinischen Erfahrung, Fachkompetenz und besondere Führungsqualitäten. Das hat sie in den letzten Jahren als Vizerektorin und als interimistische Rektorin bewiesen", betonte Edeltraud Stiftinger, Vorsitzende des Universitätsrats an der Vetmeduni Vienna. Winter möchte die "verantwortungsvolle Lehre, innovative Forschung und High-Tech-Medizin zum Wohl der Tiere" an der Universität weiterführen.



Mitbewerber um das Amt als Rektorin oder Rektor der Vetmeduni Vienna waren Gottfried Brem, Professor für Tierzucht und Genetik an der Vetmeduni Vienna, Bernhard Küenburg von Transform Science, die Humanmedizinerin und ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky, sowie Radioonkologe Edgar Selzer, ebenfalls Humanmediziner. Die bisherigen Vizerektoren Otto Doblhoff-Dier (Forschung) und Christian Mathes (Ressourcen) unterstützen Winter weiterhin.

Winter wurde 1966 in Steinbach (NÖ) geboren. Von 2006 bis 2008 leitete sie als erste Frau die Klinik für Schweine der Vetmeduni Vienna. Auf diese Tätigkeit folgte ein Wechsel zur Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Hier übernahm Winter die Leitung des Instituts für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling ehe sie 2010 als stellvertretende Bereichsleiterin die strategische Ausrichtung des Geschäftsbereichs Veterinärmedizin verantwortete. Mit September 2010 kehrte Winter als Vizerektorin für Lehre und klinische Veterinärmedizin an die Vetmeduni Vienna zurück.

Erstellt am 12.12.2016