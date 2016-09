Patura: Technologiesprung bei Weidezaungeräten

Foto: Patura

Durch die Einführung des völlig neuartigen Weidezaungerätes P8000 Tornado Power unterstreicht PATURA erneut seinen technologischen Führungsanspruch bei Elektrozaun-Systemen.

Im September 2010 wurde eine neue Norm (DIN/EN 60335-2-76) für Weidezaungeräte eingeführt. Die maximale Impulsenergie wurde auf 15 Joule begrenzt. Dadurch war die Hütesicherheit insbesondere bei langen Zäunen mit starkem Bewuchs nicht immer gewährleistet.

Durch intensive Entwicklungsarbeit und langjährige Praxisversuche hat PATURA eine völlig neuartige technische Lösung entwickelt, die einen sehr starken Leistungssprung bei der Zaunspannung ermöglicht. Mit 15 Joule Impulsenergie erzielt das neue PATURA P8000 Tornado Power gleiche oder gar höhere Zaunspannungen als das Vorgängermodell P8000 mit 37 Joule. Bei einem mehr als einjährigen Praxisversuch wurde bewiesen, dass das P8000 Tornado Power 66 % höhere Zaunspannungen erzielt als der Durchschnitt der anderen Wettbewerbsgeräte in der 15 Joule Klasse. Diese extreme Effizienzsteigerung wurde durch den Einsatz eines isolierten Netzteils (IPC) möglich, welches erstmalig bei Weidezaungeräten eingesetzt wird.



Als weiteres Highlight wird die Datenübertragung per Funk bei Weidezaun-Systemen eingeführt. Sämtliche Zaundaten (Spannung, Fehlermeldung etc.) lassen sich jederzeit per Smartphone, Tablet oder PC abrufen und analysieren. Einzelnen Weiden können per Smartphone oder über eine separat erhältliche Fernbedienung EIN oder AUS geschaltet werden.



Mit dieser Fülle an Innovationen hebt PATURA die Hütesicherheit von Weidezaun-Systemen auf ein bisher nicht gekanntes Niveau. Dadurch werden die Voraussetzungen geschaffen, um in Zukunft eine artgerechte und vor allem sichere Weidetierhaltung auch auf großen Flächen zu ermöglichen.

Quelle: Patura

Erstellt am 27.9.2016