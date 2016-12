Osteuropa fuhr gute Maisernte ein

Frankreich ist mit einer äußerst schlechten Ernte konfrontiert.

Coceral, der Europäische Verband des Getreidehandels, rechnet in seiner jüngsten Ernteschätzung für 2016 mit 60 Mio. t Mais und damit um knapp 2 Mio. t mehr als im Vorjahr.

Vor allem in Ungarn und in Polen liegt die Maisernte 2016 deutlich über der von 2015. Coceral geht von einer zusätzlichen Maiserzeugung in Ungarn von etwa 2 Mio. t aus und in Polen von einem Plus von 1,6 Mio. t. In Frankreich wurden dagegen knapp 2 Mio. t weniger Mais als im Vorjahr erzeugt. Der Verband korrigierte in seiner aktuellen Schätzung die französische Maisernte 2016 auf nur noch 11,76 Mio. t. Im September ging Coceral in Frankreich noch von einer aktuellen Maiserzeugung von 12,16 Mio. t aus. In Österreich verharrte die Maisproduktion in diesem Jahr nach Schätzung des Brüsseler Verbandes bei 1,8 Mio. t und in Deutschland bei knapp 4 Mio. t.



Die gesamte Getreideernte in den 28 EU-Mitgliedsländern lag 2016 bei 295 Mio. t, im Vergleich zu 311 Mio. t im Vorjahr. Besonders die Weichweizenerzeugung fiel in diesem Jahr niedriger aus. Coceral geht von einem Rückgang von 152 Mio. t im Vorjahr auf nur noch 134,7 Mio. t im Jahr 2016 aus.



Auch die Rapsernte sank in der EU von 22,4 Mio. t im Jahr 2015 auf nur noch 20 Mio. t in diesem Jahr.

Erstellt am 14.12.2016