ÖWM feiert bei Bundesweintaufe 30. Geburtstag

Das Burgenland war diesmal Gastgeber der Bundesweintaufe.

Im prunkvollen Ambiente des Barockschlosses Esterházy in Eisenstadt fand die Weintaufe Österreich statt, bei der Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics den heurigen Weinjahrgang, einen Grünen Veltliner aus dem Burgenland, offiziell segnete.

Das heurige Weinjahr hatte es in sich: Die verheerenden Frostnächte Ende April und zahlreiche Hagelstürme während der Sommermonate hinterließen vor allem in der Steiermark und dem Burgenland gewaltige Schäden im Weinbau. Da schwere Zeiten nach einem Schulterschluss aller Beteiligten rufen, fiel die Wahl des Taufnamens auf das galizische "Xuntos" ("miteinander").



Im Rahmen der Weintaufe Österreich wurde traditionell auch der Bacchuspreis als Auszeichnung für besondere Verdienste um den österreichischen Wein verliehen. In der nationalen Kategorie wurde damit Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE International AG, ausgezeichnet, durch dessen langjähriges Engagement verstärkt heimische Qualitätsweine Zugang in die Regale der REWE AG fanden und dort heute ein breites Spektrum der vielfältigen österreichischen Weinlandschaft abbilden. In der internationalen Kategorie wurde die Südafrikanerin Lynne Sherriff, MW, für ihre jahrzehntelange internationale Aufbauarbeit rund um den österreichischen Wein geehrt. Nach dem Weinskandal 1986 verhalf sie diesem mit einem Tasting in Stellenbosch zu einer Imagepolitur, seither hat sie sich ihm leidenschaftlich verschrieben. Seit 25 Jahren unterrichtet Sherriff an der Weinakademie in Rust, Geisenheim (D) und Wädenswil (CH).



Ganz besonderen Grund zu feiern bot schließlich das 30-Jahr-Jubiläum der Österreich Wein Marketing GmbH. Als Antwort auf den Weinskandal anno 1986 gegründet, verhalf sie dem Kulturgut Wein durch kontinuierliches Einfordern hoher Qualität und weitsichtiges Dachmarketing zu hohem nationalen sowie internationalen Ansehen und konnte die Wertschöpfung von österreichischem Wein nachhaltig steigern. Heute hat die Weinwirtschaft in Österreich eine erhebliche Bedeutung für die Volkswirtschaft, sie sichert 75.000 Arbeitsplätze und erbrachte 2014, trotz kleiner Ernte, 3,6 Mrd. Euro Bruttowertschöpfung. Maßgeblich dafür mitverantwortlich ist der exzellente Ruf, den sich das kleine Weinland Österreich international erarbeitet hat, vor allem in der Top-Gastronomie zwischen New York und Tokio. Auch der Preis spiegelt das wider: Von 2003 auf 2015 hat sich der durchschnittliche Exportpreis pro Liter mehr als verdreifacht.

Erstellt am 7.11.2016