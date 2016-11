ÖVP sieht Jäger und Bauern als Verbündete

Bei Wildschäden sei eine bessere Zusammenarbeit nötig.

"Die Land- und Forstwirtschaft arbeitet seit Jahrzehnten in einer intensiven Partnerschaft mit der Jagd. Diese Zusammenarbeit funktioniert in allen Bundesländern sehr gut", dankt der ÖVP-Landwirtschaftssprecher Jakob Auer den Jagdverbänden für ihre Arbeit.

Der Großteil der Jägerschaft rekrutiert sich nach wie vor aus der Land- und Forstwirtschaft. "Deshalb sehen wir uns als erste Verbünde mit der Jägerschaft in Österreich", so Auer in seinem Einleitungsstatement zur ÖVP-Klubenquete "Herausforderungen für die Jagd im 21. Jahrhundert" im Parlament.



"Die Jagd wird auf knapp 98% der Fläche Österreichs ausgeübt. Zum überwiegenden Teil sind das Flächen der Land- und Fortwirtschaft. Die Bäuerinnen und Bauern können froh sein, dass es Jäger gibt. Wir danken ihnen für ihr ökologisches Bewusstsein", erinnerte Auer in diesem Zusammenhang an den jüngsten Richterspruch zur flächendeckenden Jagdbewirtschaftung. "Dieser war notwendig", so Auer.



In diesem Zusammenhang hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine Beschwerde gegen das Kärntner Jagdgesetz abgelehnt, nachdem ein vegan lebender Waldbesitzer aus Spittal an der Drau die Jagd auf seinem Grundstück aus ethischen Gründen verbieten wollte. Nach der VfGH-Begründung können die Eigentümer nur dann eine Jagd auf ihrem Grundstück ablehnen, wenn dieses "durch eine feste Umfriedung dauernd umschlossen" ist.



Herausforderungen für die Jagd sieht Auer im Bereich der Landwirtschaft vor allem wegen der Wildschäden aufgrund der hohen Schwarzwildbestände. "Wir sind zwar auf einem guten Weg, aber es gibt noch viel zu tun", so Auer. Der Bauernbund steht hinter der Jagd und unterstützt jede Initiative, die die Zusammenarbeit mit der Jägerschaft verbessert. "Denn für uns geht es um die nachhaltige Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaft in Wald und Feld", betonte Auer.



Zudem strich ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka die wirtschaftliche Bedeutung der Jagd hervor: Der Gesamtumsatz der Jagd belaufe sich auf rund 475 Mio. Euro pro Jahr, somit leiste diese auch in diesem Bereich einen wichtigen Beitrag. Die vergangene Woche ergangene Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes habe zudem gezeigt, dass die Jagd in Österreich auch rechtlich gut abgesichert sei, so Lopatka.

Erstellt am 10.11.2016