ÖVP Parlamentarier diskutierten Agrarthemen

Revolutionen in der Landtechnik wirken sich auch auf die Agrarstruktur aus.

Heutzutage ernährt heutzutage ein österreichischer Landwirt 102 Menschen, 1970 waren es zwölf. Der heimische Agrarsektor produziert Güter und Dienstleistungen im Wert von zirka 8,9 Mrd. Euro. Insgesamt werden durch diese Form der Wirtschaft am Land rund 530.000 Arbeitsplätze gesichert.

"Derartige Effizienzsteigerungen würden bei jedem anderen Unternehmen zu Lobesbekundungen führen, die Bauern aber werden weitgehend immer noch als 'Vermögende' abgestempelt statt als wertvolle Auftraggeber. Dies stellte Bauernbund-Präsident Jakob Auer anlässlich der ÖVP-Klub-Enquete "Land- und Forstwirtschaft 4.0" fest. Die Bauern würden immer mehr "vom Ernährer in die Rolle des 'Erklärers' gezwungen", so Auer.

Neben der Nutzung des technologischen Fortschritts sei künftig auch die Image-Darstellung ein wichtiges Thema. "Technologisierung und Digitalisierung erleichtern Arbeits- ebenso wie Vermarktungs- und Vernetzungsabläufe", unterstrich der Bauernbund-Chef. In Zukunft werde es aber vermehrt darum gehen, "nicht nur der beste Produzent, sondern auch der beste Vermarkter zu sein". Zu den künftigen Herausforderungen zählen für den Bauernbundpräsidenten der Schutz des Eigentums, der Breitbandausbau und der Bürokratieabbau.

"Die moderne Landtechnik leistet einen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung des Agrarsektors. Gleichzeitig steigt aber damit auch die Abhängigkeit von der Technik", stellte Heinrich Prankl, Leiter der BLT Wieselburg, in seinem Referat fest. "Landwirtschaft 4.0" bedeute die "digitale Revolution auf dem Bauernhof". Das "Precision Farming" finde bereits statt, etwa in Form einer perfekten Steuerung von Maschinen im Ackerbau oder bei GPS-gesteuerten Spurführungssystemen. Sensoren könnten mittlerweile den Zustand von Pflanzen erkennen und in der Fütterung würden Roboter eingesetzt.

Die nächste Stufe sei "Smart Farming". Durch die Vernetzung der Daten würden nicht mehr nur Maschinen, sondern der gesamte Hof einbezogen. Moderne Betriebsmanagement-Systeme würden nicht nur eine automatische Dokumentation ermöglichen, sondern auch externe Daten wie Wetter und Klima einbeziehen. "Wir nutzen derzeit nur einen Bruchteil der verfügbaren Daten, wir brauchen Zugang zu den Schnittstellen", betonte Prankl. Für die vermehrte Nutzung dieser Technik spiele auch die Ausbildung und die firmenneutrale Beratung eine große Rolle.

Auch im Forstbereich würden bereits modernste Technologien eingesetzt, berichtete Karl Stampfer von der Universität für Bodenkultur. Die Digitalisierung von Waldbeständen sollte als Chance begriffen werden, sie erleichtere die forstliche Planung - unter anderem auch bei der Aufarbeitung von Windwurf-Katastrophen. Insgesamt könnten technologische Innovationen als Treiber bei der Holzmobilisierung im Kleinwald fungieren, so Stampfer.

Thomas Guggenberger von der HBLFA Raumberg-Gumpenstein erläuterte das Konzept einer "ökoeffizienten Landwirtschaft". Das bedeute eine standortangepasste Produktion sowie eine Minimierung von Verlusten und Umweltauswirkungen. "Extensiv arbeitende Betriebe brauchen andere Unterstützungen als intensive", so der Experte.



Der Einsatz modernster Technologien stoße vor allem in den Grünland-, aber auch in den Ackerbaugebieten an gewisse Grenzen, gab Karl Buchgraber, ebenfalls aus Raumberg-Gumpenstein, zu bedenken. Die bäuerlichen Betriebe gerade im Berggebiet seien extrem klein strukturiert, dazu kommt ein enormer Flächenverluste in den vergangenen fünf Jahrzehnten von 1 Million Hektar Grünland und 280.000 Hektar Ackerland. Ohne "Anreiz zum Weitermachen" wäre die flächendeckende Landwirtschaft gefährdet, meinte Buchgraber.

Auf den starken Strukturwandel in der heimischen Land- und Forstwirtschaft wies auch Thomas Resl von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft hin. Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, sprach sich derweil für eine "enge Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Fremdenverkehr aus. Der Breitbandausbau in den ländlichen Regionen sei auch dafür eine unbedingte Notwendigkeit, so die Expertin.

Erstellt am 13.10.2016