ÖVP diskutierte "Big Data"

Revolutionen in der Landtechnik wirken sich auch auf die Agrarstruktur aus.

Heutzutage ernährt heutzutage ein österreichischer Landwirt 102 Menschen, 1970 waren es zwölf. Der heimische Agrarsektor produziert Güter und Dienstleistungen im Wert von zirka 8,9 Mrd. Euro. Insgesamt werden durch diese Form der Wirtschaft am Land rund 530.000 Arbeitsplätze gesichert.

""Derartige Effizienzsteigerungen würden bei jedem anderen Unternehmen zu Lobesbekundungen führen, die Bauern aber werden weitgehend immer noch als 'Vermögende' abgestempelt statt als wertvolle Auftraggeber. Dies stellte Bauernbund-Präsident Jakob Auer in seinem Eröffnungsstatement anlässlich der ÖVP-Klub-Enquete "Land- und Forstwirtschaft 4.0" fest. "Wir Bauern werden immer mehr vom Ernährer in die Rolle des 'Erklärers' gezwungen", so Auer. Neben der Nutzung des technologischen Fortschritts sei künftig auch die Image-Darstellung ein wichtiges Thema.



"Unsere Bäuerinnen und Bauern gehen mit der Zeit, was den technischen Fortschritt betrifft. Technologisierung und Digitalisierung erleichtern Arbeits- ebenso wie Vermarktungs- und Vernetzungsabläufe", unterstrich Auer. In Zukunft werde es aber vermehrt darum gehen, "nicht nur der beste Produzent, sondern auch der beste Vermarkter zu sein". Dies bedeute auch die Forcierung von Exportinitiativen. Zu den künftigen Herausforderungen zählen für den Bauernbundpräsidenten der Schutz des Eigentums, der Breitbandausbau und der Bürokratieabbau - hier bestehe "dringender Handlungsbedarf". Generell sei weiterhin das erklärte Ziel die Erhaltung einer flächendeckenden Landwirtschaft, so Auer.



"Die Interessen der bäuerlichen Bevölkerung dürfen in der Politik nicht zu kurz kommen, einen Großteil dieser politischen Arbeit leistet die ÖVP", betonte Klubobmann Reinhold Lopatka in seiner Einleitung. Diese Enquete solle dazu beitragen, "dass Herausforderungen und Chancen für die heimische Landwirtschaft rechtzeitig erkannt werden".

"Die moderne Landtechnik leistet einen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung des Agrarsektors. Gleichzeitig steigt aber damit auch die Abhängigkeit von der Technik", stellte Heinrich Prankl, Leiter der BLT Wieselburg, in seinem Referat fest. Der Begriff "Landwirtschaft 4.0" bedeute in seinem Fachbereich die "digitale Revolution auf dem Bauernhof". Das sogenannte "Precision Farming" finde bereits statt, etwa in Form einer perfekten Steuerung von Maschinen im Ackerbau oder bei GPS-gesteuerten Spurführungssystemen. Sensoren könnten mittlerweile den Zustand von Pflanzen erkennen und in der Fütterung würden Roboter eingesetzt.



Die nächste Stufe sei das "Smart Farming". Durch die Vernetzung der Daten würden nicht mehr nur Maschinen, sondern der gesamte Hof einbezogen. Moderne Betriebsmanagement-Systeme würden nicht nur eine automatische Dokumentation ermöglichen, sondern auch externe Daten (Wetter und Klima) einbeziehen. Dazu gebe es mittlerweile auch entsprechende Software-Lösungen, die allerdings vor allem für größere Betriebe anwendbar seien. "Wir nutzen derzeit nur einen Bruchteil der verfügbaren Daten, wir brauchen Zugang zu den Schnittstellen", betonte Prankl. Für die vermehrte Nutzung dieser Technik spiele auch die Ausbildung und die firmenneutrale Beratung eine große Rolle.



Auch im Forstbereich würden bereits modernste Technologien eingesetzt, berichtete Karl Stampfer von der Universität für Bodenkultur. Die Digitalisierung von Waldbeständen sollte als Chance begriffen werden, sie erleichtere die forstliche Planung - unter anderem auch bei der Aufarbeitung von Windwurf-Katastrophen. Als weiteres Beispiel nannte er "Smart Services" für Motorsägen und Software-Lösungen wie etwa die Ausformungs-App. Vorteile könne die Kommunikationstechnik auch beim effizienten Energie-Einsatz und bei der Erhöhung der Arbeitssicherheit bringen. Insgesamt könnten technologische Innovationen als Treiber bei der Holzmobilisierung im Kleinwald fungieren, so Stampfer.



"Big Data" spiele in der "Landwirtschaft 4.0" eine wichtige Rolle, erklärte Thomas Guggenberger von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, ebenso bedeutend seien aber die richtigen Management-Entscheidungen. Guggenberger erläuterte in seinem Vortrag das Konzept einer "ökoeffizienten Landwirtschaft". Das bedeute eine standortangepasste Produktion sowie eine Minimierung von Verlusten und Umweltauswirkungen. Jeder Betrieb solle wissen, wo er im Spannungsfeld "effizient - ineffizient - extensiv - intensiv" stehen wolle. "Extensiv arbeitende Betriebe brauchen andere Unterstützungen als intensive", so der Experte.



Der Einsatz modernster Technologien stoße vor allem in den Grünland-, aber auch in den Ackerbaugebieten an gewisse Grenzen, gab Karl Buchgraber von der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein zu bedenken. Die bäuerlichen Betriebe im Berggebiet seien extrem klein strukturiert und auch in den Gunstlagen seien die Höfe im internationalen Vergleich nicht sehr groß. Dazu komme noch, dass es in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu enormen Flächenverlusten gekommen sei (1 Mio. ha Grünland und 280.000 ha Ackerland). Viele Betriebe bräuchten einen "Anreiz zum Weitermachen", ansonsten wäre die flächendeckende Landwirtschaft gefährdet.



Auf den starken Strukturwandel in der heimischen Land- und Forstwirtschaft wies auch Thomas Resl von der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft hin. Die Mechanisierung im Agrarsektor habe viele Vorteile, man dürfe aber auch die Nachteile wie etwa den enormen Kapitaleinsatz und die Abwanderung nicht außer Acht lassen, so Resl. Auch der Rückgang des Nettounternehmensgewinns in den vergangenen Jahren sei ein Faktum. Die Frage sei, wie man auf die veränderten Agrarstrukturen reagiere und wie möglichst viele Betriebe vom technologischen Fortschritt profitieren können.



Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, sprach sich für eine "enge Partnerschaft zwischen Landwirtschaft und Fremdenverkehr" aus. Dadurch könnten auch Synergieeffekte besser genützt werden. Die bäuerlichen Produzenten und Zimmervermieter könnten so auch ihr Potenzial besser ausschöpfen. Der Breitbandausbau in den ländlichen Regionen sei auch aus Sicht ihrer Branche eine unbedingte Notwendigkeit, so die Expertin.

Erstellt am 13.10.2016