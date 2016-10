Österreichs erster John Deere-Selbstfahrer

Foto: LTC

Familie Horvath aus Bildein im Südburgenland machte sich schon seit längerer Zeit Gedanken wie man die Arbeiten am heimischen Ackerbaubetrieb noch effizienter und schneller erledigen kann.

Deshalb entschied man sich für den Pflanzenschutz nicht in ein herkömmliches Traktor-Feldspritzengespann zu investieren, sondern in eine selbstfahrende Feldspritze. Übrigens die erste John Deere Selbstfahrspritze, die in Österreich gekauft wurde. Mit ihr können zukünftig Arbeitsspitzen in der Kulturpflege schneller und einfacher abgedeckt werden.



Mit John Deere Maschinen hatte Familie Horvath seit jeher schon sehr gute Erfahrungen gemacht, sei es mit den Premiumtraktoren unterschiedlicher Serien oder mit John Deere Mähdreschern. Da war klar, dass man auch bei dieser Investition in John Deere vertraut. Die Wahl fiel letztendlich auf die John Deere R4040i mit 4.000l Tankinhalt und einer Arbeitsbreite von 36m. Da automatisches Lenken am Betrieb Horvath bereits seit mittlerweile acht Jahren Standard ist, ist natürlich auch die R4040i mit dem John Deere Lenksystem AutoTrac ausgestattet. Anfang Oktober wurde die R4040i im LTC Großpetersdorf übergeben. Das LTC wünscht viel Erfolg.

Quelle: LTC

Erstellt am 6.10.2016