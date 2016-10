Österreichischer Schweinemarkt gänzlich geräumt

Deutschland bestimmt allerdings die Entwicklung am Schweinemarkt.

Speziell im norddeutschen Raum liegt das Lebendangebot am Schweinemarkt seit Monatsbeginn über der Nachfrage. Das Minus der vergangenen Woche lässt dort noch stärker als anderswo verunsicherte Mäster frühzeitig zum Anmeldetelefon greifen.

Zudem läuft ein Insolvenzverfahren bei einem mittelgroßen Schlachtunternehmen (das 24.000 Stück pro Woche verarbeitet), was erfahrungsgemäß Irritationen mit sich bringt. Obwohl im süddeutschen Raum eher von ausgewogenen Verhältnissen berichtet wird, ergab das deutsche Preisbildungsmodell ein neuerliches Minus von 5 Cent. Damit können sich auch die übrigen EU-Länder einem weiteren Preisrückgang nicht entziehen, wenngleich dieser moderater als in Deutschland ausfällt.



In Österreich konnte trotz des um 8% über dem Durchschnitt liegenden Angebots in der abgelaufenen Woche der Markt gänzlich geräumt werden. Sowohl attraktive Frischfleisch-Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel wie auch die Nachfrage aus der Fleischindustrie saugen das schlachtreife Angebot reibungslos ab. Vor dem Hintergrund einer wieder auf Normalniveau zurückpendelnden Menge konnte die Abnehmerseite an der heimischen Schweinebörse die Preisrücknahmeforderung nur zum Teil durchsetzen. Die Mastschweine-Notierung sinkt um 3 Cent auf 1,55 Euro/kg (Berechnungsbasis: 1,45 Euro).



"Gemessen an den verfügbaren Marktdaten müsste man eigentlich von einer raschen Stabilisierung des Gefüges ausgehen. Die jüngsten Preisermäßigungen sollten auch dazu beitragen, dass die Exportgeschäfte mit China, die zuletzt durch aggressive Angebote aus den USA an Attraktivität eingebüßt haben, wieder stärker in Fluss kommen", stellt Johann Schlederer, Geschäftsführer der Schweinebörse, zu den kurzfristigen Marktaussichten fest.

Die Schweinefleisch-Exporte der Europäischen Union in Drittländer werden im laufenden Jahr dank der hohen Nachfrage in Asien so umfangreich ausfallen wie niemals zuvor. Davon geht die EU-Kommission in ihrer aktuellen Kurzfrist-Prognose für die landwirtschaftlichen Märkte aus. Die Brüsseler Analysten schätzen die Schweinefleisch-Ausfuhren (ohne Schlachtnebenerzeugnisse, aber inklusive Speck) für 2016 auf die Rekordhöhe von 2,71 Mio. t Schlachtgewicht-Äquivalent; das wären um 24% mehr als 2015. Ein Großteil des Anstiegs entfällt auf die verstärkten Lieferungen nach China, die sich im ersten Halbjahr 2016 auf fast 600.000 t beliefen und damit mehr als 40% der Gesamtausfuhren ausmachten. Auch nach Hongkong, Japan, Taiwan, die Philippinen und in die USA wurde spürbar mehr Schweinefleisch verkauft, berichtet Agra Europe.



Die EU-Kommission warnt jedoch davor, auch künftig mit derart großen Einfuhrmengen der Volksrepublik zu kalkulieren. Zwar werde es dort auch mittelfristig einen recht hohen Importbedarf für Schweinefleisch geben, doch dürfte dieser laut einer Prognose chinesischer Regierungsstellen mit etwa 900.000 t im Jahr 2025 geringer als heute ausfallen. Die Brüsseler Experten wiesen zudem darauf hin, dass sich die EU-Ausfuhren auch kurzfristig aufgrund von negativen Wechselkurs-Einflüssen, der Konkurrenz aus den USA oder den Folgen der nachlassenden Konjunktur in China abschwächen könnten. Für 2017 geht die Kommission davon aus, dass die Schweinefleisch-Exporte im Vergleich zum Spitzenjahr 2016 um 5% auf 2,58 Mio. t verringert werden.



Aufgrund der steigenden Preise im ersten Halbjahr und der günstigen Exportentwicklung dürfte die Schweinefleisch-Produktion heuer zunehmen. Konkret rechnet die Kommission für 2016 mit einer Nettoerzeugung von 23,62 Mio. t (+1%). Im kommenden Jahr dürfte es zu einem leichten Rückgang (-0,3%) auf 23,53 Mio. t kommen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schweinefleisch konnte im vergangenen Jahr in der Union auf 32,4 kg zulegen. Nachdem die großen Produzenten heuer ihre Absatzaktivitäten vor allem auf Drittlandsmärkten forcierten, könnte es 2016 zu einer leichten Reduzierung des Verbrauchs auf 32 kg kommen, so die Brüsseler Analysten. Im kommenden Jahr dürfte sich der Konsum auf diesem Level stabilisieren. Das würde auch dem Trend der letzten zehn Jahre entsprechen.