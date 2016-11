"Ölkessel-Verbot als positives Signal"

Rosenstatter kritisiert die EU-Politik.

Der Klimavertrag von Paris bedeute in letzter Konsequenz den vollständigen Ausstieg aus fossilen Energieträgern wie Erdöl und Kohle, meint der Obmann des Waldverbandes Niederösterreich, Rudolf Rosenstatter.

Bundesminister Andrä Rupprechter sei zu danken, dass er mit einer Rechtsstudie den Weg zu einem Verbot von Ölheizungen für Neubauten und beim Kesseltausch geebnet habe, meint der Salzburger. "In Anbetracht der schon heute verfügbaren Technologien sind Heizsysteme, die auf fossilen Energiequellen beruhen, nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen die Anliegen der Zeit gemeinsam in Angriff nehmen. Nicht Arbeitsplätze in Saudi-Arabien, sondern Wertschöpfung und Einkommen für österreichische Familien, vom Bauern bis zum Arbeiter, sind unsere Anliegen. Eine massive Reduktion des Energieverbrauchs und weitere mutige Maßnahmen der Politik werden dafür notwendig sein", so Rosenstatter.

Es sei ein hoffnungsvolles Signal, dass der niederösterreichische Umweltlandesrat Stephan Pernkopf das Verbot von Ölheizungen als einer der ersten wieder aufgegriffen habe und Niederösterreich dies auch zeitnahe umsetzen werde.



Im Zusammenhang mit dem Vorschlag der EU-Kommission zum Klimaschutz müsse völlig klar sein, dass nicht das Belassen des wertvollen Rohstoffes Holz im Wald im Vordergrund stehen darf, sondern dass der jährliche Zuwachs im Wald auch ohne Sanktion genutzt werden dürfe. "Folgt die Kommission diesem nachhaltigen Grundprinzip nicht, beraubt sie sich selber des Rohstoffes für die Bioökonomie und der Strategie für den Ausstieg aus den fossilen Rohstoffen", weist Rosenstatter auf die Folgen falscher politischer Weichenstellungen hin.

Erstellt am 27.11.2016