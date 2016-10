Oberösterreich beginnt Kalkung von Waldböden

Der Kalk wird von Lastwägen aus eingeblasen.

Am Montag starteet Oberösterreich mit der Bodenverbesserung auf Waldflächen mittels Kalkung.

Es handel2 sich dabei um eine ökologisch verträgliche Maßnahme, bei der das Naturprodukt Magnesiumkalk die Säurebelastung des Bodens kompensiert, was das Ungleichgewicht zwischen Stickstoff und anderen Nährstoffen reduziert und vorhandene Bodennährstoffe für die Bäume verfügbar macht, informiert das Land Oberösterreich. Das ermögliche allen Baumarten langfristig ein besseres Wachstum. Im Bereich von Sonderstandorten oder Wasserschutzgebieten werde keine Kalkung durchgeführt.



Der Kalk wird von Forststraßen oder Rückewegen mittels eines auf einem Unimog aufgebauten Blasegerätes ausgebracht. Dabei kann es in Abhängigkeit von der Witterung zu entsprechender Staubentwicklung kommen, was insbesondere Waldbesucher beachten sollten. Die Kalkung wird ab Herbst in den Bezirken Rohrbach, Urfahr-Umgebung, Freistadt, Perg, Schärding, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Braunau und Vöcklabruck von den Waldeigentümern in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und dem Landesforstdienst durchgeführt. "Unser Ziel muss es sein, gesunde Wälder zu erhalten, damit ihre Schutzfunktion zum Wohle der Bürger erhalten bleibt", so der zuständige Landesrat Max Hiegelsberger.

Erstellt am 25.10.2016