Oberösterreich am Weg zum Weinland

Der Klimawandel wird die möglichen Weinbaugebiete verschieben.

Der Klimawandel hat nicht nur negative Effekte, sondern kann für die Landwirtschaft auch Vorteile bringen: Experten zufolge werden die wärmeren Temperaturen dazu führen, dass künftig Wein in Gebieten wachsen kann, die bislang dafür nicht oder nur teilweise geeignet waren.

So könnten etwa das Donautal sowie das Mühl- und Waldviertel wieder zu Weinbauregionen werden. Josef Eitzinger und Herbert Formayer, Klimaforscher an der BOKU, haben anhand des Huglin-Indexes berechnet, dass ein langfristiger Anstieg der Temperaturen zu erwarten ist. Das wärmere Klima wiederum begünstigt den Austrieb, die Blüte und die Reife der Weinreben. Neben der Ausweitung der bestehenden Weingebiete werde die Klimaveränderung auch für eine größere Sortenvielfalt sorgen. So könnten Sorten, die bislang nur in Italien und Spanien angebaut wurden, auch hierzulande gedeihen. Vor allem heimische Rotweine würden dann den Südländern Konkurrenz machen. Oberösterreichs Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, Karl Velechovsky, Präsident des Landesweinbauverbands, und Karl Grabmayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, sehen in den Erkenntnissen der Klimaforschung eine große Chance für die Landwirtschaft in ihrem Bundesland, die es auch zu nutzen gelte.



Velechovsky hat auch gleich ein paar Tipps parat: so müsste etwa dem Schnitt des Weinlaubes größere Bedeutung geschenkt und den Weinblättern aufgrund der höheren Temperaturen bessere Beschattungsmöglichkeiten geboten werden. Augenmerk sei ebenso unter anderem auf die Bewässerung zu legen.



Die Qualität des heurigen Weins dürfte laut Velechovsky gut sein. Der 2015er werde bereits jetzt als einer der besten der letzten Jahrzehnte gefeiert. "Wir hoffen, dass wir auf diesem Niveau weitermachen und den Ertrag in den kommenden Jahren noch steigern können."



Derzeit bewirtschaften in Oberösterreich 40 Winzer rund 70 ha. Sie kultivieren hauptsächlich die Rebsorten Chardonnay, Grüner Veltliner, Riesling, Zweigelt und Blauer Burgunder. Die heutigen Weinbauregionen befinden sich im Donautal, Machland, am Linzer Gaumberg und im Eferdinger Becken sowie im Inn- und Mühlviertel und sind nahezu ident mit jenen zu Beginn des Weinbaus in diesem Bundesland. "Grundsätzlich waren und sind jedoch Gebiete, wo heute der Most große Verbreitung findet, für den Weinbau geeignet. So auch das Kremstal und das Innviertel, zwischen Obernberg und Braunau", weiß Hiegelsberger. Gerade diese Vielfalt der Regionen und Böden - der Wein wird auf Löss, Lehm oder im Haselgraben sogar auf Urgestein angebaut - ermöglicht eine Vielzahl an Geschmacksvarianten. "Diese Kombination macht das Weinland Oberösterreich so interessant und erfüllt die Anforderungen der Konsumenten nach einer gewissen Säure bei unseren Weißen", so der Landesrat weiter.

Da die Verbraucher besonders auf Qualität achten, sei es für die Produzenten wichtig, weiterhin darauf zu setzen und die neuen Sorten sowie die oberösterreichische Weinkultur entsprechend zu vermarkten. Mit ihren Produkten haben die oberösterreichischen Winzer bereits erste Listungen im regionalen Handel und der Gastronomie erreicht und Erwerbskombinationen mit Heurigen umgesetzt. Auch wenn die Konkurrenz in Ostösterreich groß ist, sieht Hiegelsberger für seine Winzer eine "erfolgsversprechende Zukunft".



Oberösterreichs Bäuerinnen und Bauern sind innovativ und flexibel, wenn es darum geht, Tradition und Fortschritt zu leben. "Noch vor 15 bis 20 Jahren wäre es nicht denkbar gewesen, dass heute 40 bäuerliche Familien aus dem Weinbau ein maßgebliches Einkommen erwirtschaften", betont LK-Vizepräsident Grabmayr und verweist auch auf die Achtungserfolge bei diversen Produktprämierungen. "Wir wissen um die Herausforderungen und Probleme in anderen Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion und Veredelung. Umso mehr ist es uns als bäuerliche Interessenvertretung ein Anliegen, unsere Winzer zu unterstützen und Oberösterreichs Weine bekannt zu machen."

Erstellt am 24.11.2016