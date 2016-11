Nord- und Südtirol streiten um Milchkühe

Südtirol möchte seine Milchproduktion begrenzen.

Aufregung gibt es rund um den Import Nordtiroler Rinder nach Südtirol. Die Bergmilch/Mila, Südtirols größte Molkerei will, dass der Anteil an "Fremdkühen" künftig nicht mehr als zehn Prozent ausmachen soll.

Die Molkerei hat seit geraumer Zeit mit Mehrproduktion zu tun. Eine Beschränkung des Kuhimportes könne die Überproduktion einschränken, meint die Genossenschaft.

Bereits im Frühjahr hatte die Molkerei beschlossen, dass ihre Bauern künftig nur noch den vollen Milchpreis erhalten, wenn ihr Anteil an „ausländischen Kühen“ weniger als zehn Prozent beträgt. Obmann Joachim Reinalter will den Viehimport nach Südtirol möglichst stoppen.



Alles andere als einverstanden ist man damit im Norden des "Heiligen Landes"

Dort geht man davon aus, dass der Austausch in den Euregio-Ländern Tirol, Südtirol und Trentino nicht abgeblockt werden solle. Tirols Landwirtschaftslandesrat und Josef Geisler (ÖVP) traf am Donnerstag mit seinem Südtiroler Ressortkollegen Arnold Schuler (SVP) zu Beratungen zusammen.



Der Absatz in Südtirol sei für die Tiroler Bauern, ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, meinte Landesrat Geisler dabei zum ORF. Vor allem für die Osttiroler Bauern sei dies wichtig, da es sich um einen gemeinsamen Markt handle. Auch das Pustertal und das Wipptal seien ein gemeinsamer Wirtschaftsraum. Bei „Südtirol heute“ erläuterte Geisler, dass jährlich rund 300 Milchkühe aus Nordtirol in den Süden gingen.



Tirols Landwirtschaftskammerpräsident Josef Hechenberger sprach von einem funktionierendem Projekt, bei dem die Milchkühe im Norden aufgezogen und im Süden dann gemolken werden. Es bestehe die Gefahr, dass dieses System nicht mehr weiter bestehen könne, rief Hechenbichler die Südtiroler Vertreter zur Vernunft auf.

