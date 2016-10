NÖM erhöht Milchpreis um zwei Cent

Die MGN ist mit den Mengenschwankungen nicht glücklich.

Das niederösterreichische Molkereiunternehmen NÖM hat mit 1. Oktober 2016 den Erzeugerpreis für konventionelle Milch um 2 Cent netto/kg erhöht. Für Milch mit 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß werden damit jetzt 29 Cent netto oder 32,77 Cent brutto (nach Abzug des AMA-Marketingbeitrages) ausbezahlt.

Der Preis für Biomilch erhöht sich um 1,5 Cent auf 40,5 Cent netto beziehungsweise 45,43 Cent brutto (wobei hier der AMA-Marketingbeitrag schon abgezogen wurde). Dies teilt die Milchgenossenschaft Niederösterreich (MGN), welche die Lieferanten der NÖM vertritt, mit. Begründet wird die Anhebung mit der Lage am Milchmarkt, die sich jetzt langsam entspannt.



In den vergangenen Wochen sei der Preis für Spotmilch sprunghaft angestiegen. Der europäische Milchmarkt reagiere damit deutlich auf das rückläufige Angebot. Seit Jahresmitte hätten die europäischen Milchbauern ihre Produktionsmengen spürbar reduziert. Diese Mengenrücknahme habe zu einer Stabilisierung des Marktes und nunmehr zu einem Preisanstieg geführt, teilen MGN-Obmann Johann Krendl und Geschäftsführer Leopold Gruber-Doberer mit. Nun gehe es darum, diese Preisanpassungen beim Lebensmittelhandel umzusetzen. "Beim Absenken hat der Handel mit den rückläufigen Preisen bei Butter und Pulver argumentiert. Nun müssen beim Erhöhen der Preise die gleichen Argumente im Sinne der Milchbauern gelten", erwartet die MGN-Führung Fairness von ihrem Marktpartner.



Im jüngsten Lieferantenschreiben der MGN wird auch auf die stark schwankende Milchanlieferung hingewiesen: Im Mai 2016 lag sie bei 35,6 Mio. kg, im September waren es nur mehr 30,6 Mio. kg. Während die Menge im Mai das Niveau des Vorjahres noch um 9% übertraf, lag sie im September um zirka 2% darunter. "Diese extremen Mengenschwankungen hinterlassen bei der Vermarktung deutliche Spuren. Nur mit größter Mühe ist es gelungen, die hohen Milchmengen im Mai einer halbwegs akzeptablen Verwertung zuzuführen. Jetzt im September ist es hingegen schwierig, die vereinbarten Lieferkontrakte zu erfüllen", gibt die MGN-Führung zu bedenken. Eine etwas flachere Anlieferungskurve würde allen Beteiligten Vorteile in der Vermarktung bringen.

Erstellt am 4.10.2016