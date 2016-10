NÖ. Bauernbund wirbt um Sympathien für Landwirte

Bauernbund-Apell zum Nationalfeiertag: "Bewusst einkaufen"; Foto: NÖ. Bauernbund

"Österreich isst frei". Mit diesem Slogan wirbt der Niederösterreichische Bauernbund rund um den Nationalfeiertag für bessere Agrarpreise.

Gemeinsam mit den ÖVP Frauen, der Arge "Die Bäuerinnen" und der Landjugend NÖ organisierte der Bauernbund bereits am Samstag im ganzen Land Info- und Sympathiekundgebungen.



An diesem Aktionstag hat der NÖ Bauernbund seine Medienkampagne "Beste Qualität: Da schau'n wir drauf" in Tages- und Wochenzeitungen fortgeführt. Mit "Österreich isst frei" will man bewusst die Emotionen rund um die Unterzeichnung des Staatsvertrages vor mehr als 60 Jahren sowie das Thema (Lebensmittel-)Sicherheit und Unabhängigkeit ansprechen.



"Unsere Bauern versorgen uns mit regionalen Lebensmittel-Spezialitäten und geben uns so Sicherheit sowie Unabhängigkeit von Billigimporten aus dem Ausland", erklärte dazu Bauernbund-Direktorin Klaudia Tanner. Obwohl sie nur 4 % der Bevölkerung stellen, versorgen die Landwirte 100 Prozent der Bürger mit frischen und unverfälschten Produkten, mit erneuerbarer Energie und sorgen für eine gepflegte Landschaft, wovon auch der Tourismus profitiere. Laut Tanner sei klar: "Jeder Kunde entscheidet beim Einkauf im Supermarkt oder im Bauernladen darüber, welche Produkte eine Berechtigung im Regal haben." darauf wollen man auf sympathische Art hinweisen und regionale Lebensmittel entsprechend stärken. "Jeder Griff ins Regal ist eine politische Aktion ist und beeinflusst Produktionsbedingungen, Qualitätsstandards und die Handelsstruktur."



Der Kauf regionaler Produkte hat habe Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen. Ein Plus von 10 Prozent schaffe 10.000 neue Jobs und eine Wertschöpfung von 1,1 Milliarden Euro, rechnet der Bauernbund vor.



Generell würden in Österreich agrarische Erzeuger an ihren Produkten nur einen geringen Bruchteil dessen verdienen, was Konsumenten als Endpreis für die Ware zu bezahlen haben. So erhielten Landwirte im September vom Verkauf einer Semmel gerade mal 1 Cent, von einem Apfel 4 Cent und von einer Bratwurst 15 Cent, so Tanner. Auch der aktuelle "Grüne Bericht" zeige einmal mehr die dramatische Einkommenssituation der heimischen bäuerlichen Betriebe. Mit einem Minus von 17 Prozent beziehungsweise einem Durchschnittsjahreseinkommen von 19.478 Euro liegen die bäuerlichen Einkommen deutlich unter dem Bruttojahreseinkommen anderer Erwerbstätiger.

Quelle: NÖ. Bauernbund

Erstellt am 24. Oktober 2016