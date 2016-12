Niederösterreich verschärft Gentechnikverbot

Weitere Konkretisierungen sollen den Anbau unterbinden.

Niederösterreich hat 2005 als erstes Bundesland ein Gentechnik-Vorsorgesetz beschlossen und war im Vorjahr führend, als dieses für die Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen endgültig festgeschrieben wurde. Vergangene Woche hat der Landtag eine Novelle beschlossen, die weitere Verschärfungen und Klarstellungen bringen soll.

"Bisher waren - trotz eindeutiger Ablehnung der Gentechnik in Niederösterreich - eine Vielzahl von komplizierten Regelungen und Verfahrensschritten notwendig, um die Freisetzung von GVO in unserem Bundesland rechtlich zu unterbinden. Diese haben bisher auch gegriffen. Mit der neuen Anpassung wird das Verbot für Gentech-Saatgutmittel aber noch schneller, eindeutiger und strenger. Dazu werden auch die Strafandrohungen für Zuwiderhandeln ausgeweitet und noch restriktiver gezurrt", erklärt Umweltlandesrat Stephan Pernkopf. Das neue Gesetz schafft damit noch mehr Sicherheit hinsichtlich des Verbots von gentechnisch veränderten Pflanzen beim Anbau. "Dabei geht es zu aller erst darum, unsere Bauern und die Konsumenten zu schützen", so Pernkopf. "In Niederösterreich haben wir uns für eine naturnahe landwirtschaftliche Produktion entschieden, unsere Bäuerinnen und Bauern arbeiten zu 100% naturnahe, auf 20% der Fläche wird biologisch produziert. Dies soll auch in Zukunft gewährleistet sein."

Erstellt am 20.12.2016