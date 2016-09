Niederösterreich schließt Landwirtschaftsschulen

Die Zahl der Schüler war zuletzt stark rückläufig.

Bildungslandesrätin Barbara Schwarz hat ihre Pläne zur Neuordnung des berufsbildenden Landesschulwesens in Niederösterreich präsentiert. Man werde manche Schulstandorte zusammenführen und Standorte, die neu entstehen, stärken, so Schwarz.

Diese Umstrukturierung wurde auf Basis von wissenschaftlichen Expertisen, durchgeführt von der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit der Hochschule Ober St. Veit, beschlossen. Die Investitionen in Baumaßnahmen und eine zeitgemäße Infrastruktur werden 100 Mio. Euro betragen.



Mit dieser Neuordnung wolle man "Doppelgleisigkeiten beseitigen und Kompetenzen bündeln", so Schwarz. Daher werde man bestehende Schulstandorte zusammenführen und neue stärken. Beispiele dafür seien das Weinkompetenzzentrum Krems, die Pferdewirtschaft Tullnerbach sowie das Floristik- und Gartenbauzentrum Langenlois.



Im Bereich der Landwirtschaftlichen Fachschulen soll es laut Schwarz folgende Änderungen geben: Der Standort Unterleiten wird in Hohenlehen aufgenommen, Ottenschlag in Zwettl. Poysdorf wird in Mistelbach integriert und der Standort Tulln findet seinen Platz in Obersiebenbrunn. Für Sooß ist eine Zusammenführung mit Pyhra vorgesehen. Gaming soll als Schulstandort erhalten bleiben, aber eine neue Aufgabe bekommen - welche ist derzeit noch offen.



Bei den Landesberufsschulen wird Wiener Neustadt in den Standorten im südlichen Niederösterreich aufgehen. Der Standort Hollabrunn wird in der dortigen Landwirtschaftlichen Fachschule als Fleisch-Kompetenzzentrum aufgehen und teilweise in Geras integriert. Die Landesberufsschule Stockerau II wird nach Eggenburg zurückwandern, "dort gibt es bereits top ausgestattete Werkstätten", so Schwarz. Am Standort Stockerau I soll sich nichts ändern.



Die Umsetzung werde in den nächsten fünf Jahren erfolgen, für jede Schule werde ein individueller Zeitplan entwickelt, so die Landesrätin. Sie betonte, dass es durch die Zusammenführungen nicht weniger Ausbildungsplätze geben solle und es auch zu keinen Kündigungen kommen werde. Für jede Person, die von der Verlegung betroffen sei, werde eine individuelle Lösung getroffen. Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung bereits begonnen haben, könnten diese auch am jeweiligen Standort zu Ende führen, so Schwarz. Zusätzlich zu den Zusammenlegungen werden auch die Lehrpläne massiv überarbeitet. Es solle ein modulares System geben, wonach sich die Schülerinnen und Schüler jene Module aussuchen könnten, die sie für den jeweiligen Betrieb auch bräuchten. Man wolle den Schülern eine "zukunftsorientierte, gestärkte Bildung" bieten und gleichzeitig an den Schulen zeitgemäße Strukturen schaffen, erklärte die Landesrätin.



Gottfried Haber von der Donau-Universität Krems ergänzte, dass an den betrachteten Schulen die Schülerzahlen in den letzten Jahren tendenziell zurückgingen. Vor allem bei den Landesberufsschulen verringerten sich die Schülerzahlen in den letzten drei Jahren von rund 20.000 auf 17.000. Einzelne Standorte seien daher mit sinkenden Auslastungen konfrontiert, wodurch eine Zusammenlegung von Ausbildungsgängen sinnvoll sei.

Erstellt am 23.9.2016