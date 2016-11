Niederlande verlangen Klärung bei Pflanzenschutz

Der Begriff "endokrine Disruptoren" wirft Fragen auf.

Die EU-Kommission hat im Juni 2016 eine Definition für sogenannte "endokrine Disruptoren" geliefert. Diese lehnt sich eng an den Kriterien der Weltgesundheitsorganisation an, nach der alle Substanzen mit hormonschädigenden Eigenschaften verboten werden sollen.

Allerdings lässt die EU-Kommission auch Ausnahmen zu, wenn zum Beispiel durch Gewächshäuser eine Berührung mit den schädigenden Stoffen ausgeschlossen werden kann. Die Agrarbranche fürchtet jedoch wegen der zu allgemeinen Definition ein Verbot von vielen Pflanzenschutzmitteln, die in der Praxis gar keine Schäden verursachen.



Der niederländische Landwirtschaftsminister Martijn Van Dam forderte im EU-Agrarrat am Montag in Brüssel einen Leitfaden für die nationalen Behörden, damit die EU-Mitgliedstaaten die Kriterien für endokrine Disruptoren auf gleiche Weise anwenden. Einige EU-Länder schlossen sich der Forderung nach einer Arbeitsgruppe an, die diesen Leitfaden erarbeiten soll. Die Kommission erklärte, sie arbeite zusammen mit der Europäischen Lebensmittelbehörde (EFSA) und der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) bereits an einem derartigen Leitfaden. Im April 2017 will die Brüsseler Behörde einen ersten Entwurf vorlegen.

