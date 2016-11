New Holland übernimmt Landtechnik von Kongsgilde

Foto: New Holland

New Holland Agriculture wird sein Produktangebot für Anbaugeräte weiter auszubauen. CNH Industrial hat eine Vereinbarung getroffen, den Landmaschinensektor des dänischen Unternehmens Kongskilde Industries, Teil der Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.) zu übernehmen.

Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt unter verschiedenen Markennamen – darunter Kongskilde, Överum und JF – Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen in den Bereichen Bodenbearbeitung, Aussaat, Heu- und Futterernte. Die derzeitige Vertriebsstruktur sowie das Händler- und Importnetzwerk von Kongskilde bleiben erhalten, sodass die Kontinuität des Kundenservice gesichert ist.



Die Übernahmevereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von New Holland, seinen Kunden aus aller Welt innovative Komplettlösungen für den landwirtschaftlichen Bedarf anbieten zu können. Mit dieser Übernahme erweitert New Holland sein Produktportfolio um Bodenbearbeitungs- und Saatmaschinen und vergrößert sein Angebot an Heu- und Futtererntemaschinen. Gestützt auf seine starke globale Position in der Landmaschinenindustrie sowie auf die hohe Kompetenz und das Händlernetzwerk von Kongskilde kann New Holland seine Marke und sein Geschäft jetzt auf eine noch breitere Basis stellen.



„Mit der Übernahme des Bodenbearbeitungs-, Saat-, Heu- und Futtererntemaschinensegments von Kongskilde hat New Holland eine wichtige neueProduktgruppe hinzugewonnen und sein Sortiment von Landmaschinen und landwirtschaftlichen Geräten vergrößert. Ansprechpartner für die Kunden bleibt auch in Zukunft das Händler- und Importnetzwerk von Kongskilde. Die Vereinbarung erschließt Wachstumschancen und bildet eine starke Basis für die Weiterentwicklung des Kongskilde-Geschäfts und seiner Marken, wobei wir die Produkte schrittweise ins New Holland-Portfolio überführen wollen“, so Carlo Lambro, Brand President von New Holland Agriculture.

Quelle: New Holland

Erstellt am 1.11.2016