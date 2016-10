Neuer Geschäftsführer für MR Österreich

Neuer Geschäftsführer der Maschinenringe: Christoph Winkler; Foto: MR Österreich

Die Bundesgeschäftsführung des Maschinenring Österreich wird mit Christoph Winkler intern nachbesetzt. Der 39jährige ist bereits seit fünf Jahren als Referent für Recht und Interessensvertretung für das Unternehmen im Einsatz.

Die berufliche Laufbahn des gebürtigen Oberösterreichers begann 2003 nach dem Abschluss seines Studiums der Rechtswissenschaften an den Universität Wien und Salzburg mit einem Gerichtspraktikum in Salzburg. Danach war er als Rechtsanwaltsanwärter bei zwei Wiener Rechtsanwaltskanzleien tätig. Sein Weg führte ihn weiter in die ÖBB, in der er eine Vielzahl unterschiedliche Tätigkeiten für verschiedene Konzerngesellschaften verantwortete. 2012 wechselte er zum Maschinenring Österreich.

Ab Mitte 2012 war Winkler stellvertretender Geschäftsführer der Spendeninitiative „Bauern für Bauern“, der Maschinenring-Hilfsaktion für in Not geratene Bäuerinnen und Bauern in Österreich, für die er seit 2015 die Geschäftsführung innehat. Die Bestellung an die Verbandsspitze sei eine Herausforderung, auf die er sich freut, so Winkler: „Ich sehe meine Rolle definitiv als Netzwerker, sowohl inner- als auch außerorganisatorisch. Es ist nun an der Zeit, das gegenseitige Vertrauen wieder zu stärken und geeint in die Zukunft zu gehen.“

Winkler folgt auf Matthias Thaler, der im Sommer als Geschäftsführer des MR Österreich zurückgetreten war. Grund dafür waren Diskussion über dessen vermeintlich zu hohes Gehalt von zumindest 240.000 Euro jährlich, die vom Maschinenring bestätigt wurden.

Der Maschinenring, gegründet in den 1960er Jahren als Verein zur bäuerlichen Selbsthilfe, gehört heute mit acht Landesorganisationen und 86 regionalen Maschinenringen zu den führenden Dienstleistungsunternehmen in Österreich.

(Erstellt am 28. Oktober 2016)