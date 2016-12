Neue Plattform gegen Lebensmittelverschwendung

Aus Müll kann wertvoller Rohstoff werden.

Die neue EU-Plattform zur Vermeidung von Lebensmittelverlusten und -verschwendung soll Akteure der gesamten Nahrungsmittelkette - vom Landwirt bis zum Konsumenten - bei der Entwicklung von besten Praktiken sowie gemeinsamen Aktionen unterstützen.

In der ersten Sitzung der Plattform legte heute in Brüssel der Dachverband der EU-Landwirte und -Genossenschaften, COPA-COGECA, zentrale Prioritäten und Ziele dazu dar. "Angesichts von Millionen von Menschen in der Welt, die unter Hunger und Unterernährung leiden, ist es für COPA-COGECA und unsere Mitglieder eine Priorität, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden", betonte die Interessenvertretung.



"Wir möchten neue Absatzmöglichkeiten für Produkte entwickeln, welche die spezifischen Standards der EU-Gesetzgebung oder des Marktes nicht erfüllen. Nebenprodukte aus dem EU-Agrarsektor können beispielsweise auf innovative Art und Weise für Tierfuttermittel, biobasierte Produkte oder Bioenergie genutzt sowie in den Boden eingearbeitet werden, um dessen Gehalt an organischem Material zu erhöhen", schlug Pekka Pesonen, Generalsekretär von COPA-COGECA, vor.



Als Beispiel für ein bereits umgesetztes Projekt nannte er etwa ein Online-Schulungsinstrument, welches Vertretern der Lebensmittelkette praktische Beratung zu Fragen bietet, wie sie Verschwendung reduzieren und in den Betrieben ein Wiederverwertungsprogramm zugunsten von Wohltätigkeitsorganisationen einrichten können. In einer anderen Initiative wurden wiederum Verluste bei Kartoffeln durch geänderte Standards und Verpackungen vermindert. Als weitere Beispiele führte Pesonen die Herstellung eines Proteindrinks aus Molke für Sportler an, für die zuvor keine Absatzmöglichkeit bestand, sowie die Verwertung von unförmigen Karotten in der Verarbeitung.



"Wir sind der Ansicht, dass diese Plattform dabei helfen wird, derartige Praktiken unter den zentralen Stakeholdern zu verbreiten und auch neue Ideen zu entwickeln. Die Kreislaufwirtschaft bietet eine echte Chance, unser innovatives Potenzial zur Erschließung von Absatzmöglichkeiten für Nebenprodukte voll auszuschöpfen und gleichzeitig wettbewerbsfähiger zu werden sowie Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten zu schaffen", ist der Generalsekretär überzeugt.



Gleichwohl sollte eine klare Unterscheidung zwischen "vermeidbarer" und "nicht-vermeidbarer" Lebensmittelverschwendung - wie etwa Feldfrüchte, die als Folge widriger Witterungsbedingungen verloren gingen - getroffen werden. "Ohne die Nahrungsmittelsicherheit zu gefährden, sollte die Plattform auch prüfen, wie Gesetzgebung und Verwaltungspraktiken verbessert werden können, um die Wiederverwertung von Nebenprodukten zu erleichtern", so Pesonen.

Erstellt am 1.12.2016