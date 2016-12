Neue Generation an Quantum-Spezialtraktoren

Foto: Case IH

Die neue Generation der Quantum Spezialtraktoren von Case IH wurde vorgestellt.

Außer einem neuen Look bieten die neuen Modelle erweiterte Funktionen wie neue Zwischenachs-Steuergeräte und optionale High-Flow-Hydraulikpumpen, ein von Stufe 2 auf Stufe 4 umschaltbares Kabinenfiltersystem, Verbesserungen bei der Innenausstattung der Kabine und den Bedienelementen sowie als Wunschausführung ein integriertes Fronthubwerk mit Zapfwelle. Wie schon ihre Vorgänger sind die neuen Quantum-Modelle in den Versionen V (Weinbau), N (schmal) und F (Obstanlage)erhältlich. Die Mindest-Gesamtbreite des Traktors beträgt für die Ausführungen V = 1.063 mm, N = 1.228 mm und F = 1.382 mm.



Die Traktoren haben nicht nur einen erfrischend neuen Look, der die Linienführung der größeren Modelle nachbildet - das markant avantgardistische Styling der Case IH Traktorenfamilie bietet für die neuen Quantum-Modelle auch praktische Vorteile. Durch die schlanke Silhouette ist das Risiko, dass Bäume oder Karosserie beim Arbeitseinsatz beschädigt werden, deutlich gemindert. Und die Räder sind näher am Chassis angeordnet, was das Wenden und die Manövrierfähigkeit insgesamt verbessert.



Für seitlich montierte, hydraulisch angetriebene Arbeitsgeräte wie Vorschneider, Entlauber usw. ist mit dem neuen Quantum unter anderem ein überarbeiteter, noch kompakterer und besser in die Anlage integrierter Zwischenachs-Ventilblock mit einfacher und schneller zu kuppelnden Ölanschlüssen erhältlich. Anwender, die die Vielseitigkeit ihres Traktors zusätzlich erweitern möchten, können jetzt als Zusatzausstattung ein integriertes Fronthubwerk mit 2.600 kg Hubkraft und

einer Frontzapfwelle spezifizieren. Außerdem wird für die neuen Quantum Modelle eine optionale Hydraulikpumpe mit 80 Litern/Minute angeboten, so dass auch Arbeitsgeräte mit hohem Ölbedarf problemlos eingesetzt werden können.



Zu den Upgrades der Arbeitsumgebung zählt ein neues und einzigartiges, für die Modelle mit Kabine als Option angebotenes, umschaltbares Luftfiltersystem. Auf Traktoren mit der optionalen Stufe-4-Filterung werden wahlweise die Partikel des ausgebrachten Pflanzenschutzmittels aus der einströmenden Frischluft ausgefiltert und lässt sich das System zwischen Stufe-4-und Stufe-2-Filterung (die nur Staub ausfiltert) umschalten. Das verlängert die Standzeit des Stufe-4-Filters, wenn

keine Pflanzenschutzmaßnahmen erfolgen.



Die überarbeiteten Bedienhebel der hydraulischen Steuergeräte erleichtern die Bedienung und verbessern das Platzangebot für den Fahrer; dank der neuen, höhen-

und neigungsverstellbaren Lenksäule findet er problemlos eine für ihn bequeme Sitzposition und auf dem analog-digitalen Armaturenbrett kann er alle wichtigen Motorinformationen ohne Mühe ablesen. Der signifikant verkleinerte Getriebetunnel am Kabinenboden sorgt ebenfalls für einen höheren Fahrkomfort.



Herzstück der neuen Quantum-Modelle sind die jüngsten 3,4-Liter-Motoren des Case IH-Partnerunternehmens FPT Industrial, die die Abgasvorschriften der Stufe IIIB

mit Hilfe der gekühlten Abgasrückführung (CEGR) und einem Dieseloxidationskatalysator (DOC) erfüllen. Ihr Ölwechselintervall beträgt 600 Stunden. Eine neue elektronische Motordrehzahlregelung bietet zwei Motordrehzahleinstellungen und garantiert ein besseres Drehzahlverhalten sowie ein promptes Ansprechen des Motors, wenn der Traktor zum Beispiel bei Arbeiten am Hang Antriebsleistung, Geschwindigkeit und Zapfwellenleistung konstant halten muss. Die Getriebevarianten umfassen ein 16x16 Synchroshuttle Getriebe, ein 16x16 Powershuttle-Getriebe und ein 32x16 Powershuttle-Getriebe mit zwei

Lastschaltstufen.



Quelle: Case IH



Erstellt am 23.12.2016