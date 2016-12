Nachbarländer wollen besser zusammenarbeiten

Die Zusammenarbeit soll vor allem die Bereiche Forschung und Innovation betreffen.

Bei der Landesagrarreferentenkonferenz, die im Rahmen der Landwirtschaftsmesse "Agraria" in Wels stattfand, wurde ein Forschungs- und Innovationspakt für die Land- und Forstwirtschaft sowie die Ländliche Entwicklung unterzeichnet.

Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Bayern, dem Land Südtirol, den österreichischen Bundesländern und dem Landwirtschaftsministerium.



"Der Forschungs- und Innovationspakt ist ein klares Bekenntnis zum Stellenwert von Wissenschaft und Forschung als Innovationsmotor für den ländlichen Raum und die Landwirtschaft. Es wird immer wichtiger, sich über Ländergrenzen hinweg zu vernetzen und Synergien zu nutzen, um gemeinsam an den vielfältigen Herausforderungen für unsere Bäuerinnen und Bauern zu arbeiten. Dieser Pakt legt den Grundstein dafür", betonte Bundesminister Andrä Rupprechter zu dieser Zusammenarbeit mit Bayern und Südtirol.



"Ziel unseres Schulterschlusses in der Agrarforschung ist es, eine stabile prosperierende Entwicklung in Land- und Forstwirtschaft abzusichern, indem wir gemeinsam mit Österreich und Südtirol die Netzwerke stärken wie auch den Austausch unserer Forschungseinrichtungen deutlich intensivieren", unterstrich Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner.



Forschung und Innovation werden auch aus Südtiroler Sicht als wichtiger Teil des notwendigen Veränderungsprozesses zur Absicherung einer stabilen sowie wachsenden Entwicklung in der Land- und Forstwirtschaft angesehen. Die gemeinsamen Herausforderungen, wie beispielsweise der Klimawandel, sollen durch eine intensive Forschungskooperation im Zentralraum Europas gemeinsam bewältigt werden. Der Erhalt der Kulturlandschaft und die Ländliche Entwicklung, vor allem im alpinen Kernbereich, stehen im Fokus. Die angestrebten Forschungs-Schwerpunkte liegen in den Bereichen Produktionstechnik, Verarbeitung und Vermarktung, Agrarmarketing, Steigerung der Wertschöpfung, biologischer Landbau, erneuerbare Energien, Schutz vor Naturgefahren, Diversifizierung, Bioökonomie, Ökoeffizienz und Digitalisierung.



Für den derzeitigen Vorsitzenden der österreichischen Agrarreferenten, Landesrat Johann Seitinger aus der Steiermark, ist der Pakt ein sehr wichtiger Schritt: "Durch die Vernetzung unserer Forschungseinrichtungen, den Ausbau innovativer Kooperationen und den ständigen Wissensaustausch zwischen unseren drei Ländern heben wir nicht nur Synergien, sondern bündeln auch unsere gemeinsamen Anliegen hinsichtlich der Ausrichtung der zukünftigen Agrarpolitik."



Laut Agrarlandesrat Max Hiegelsberger stellt dieser Forschungs- und Innovationspakt gerade für Oberösterreich einen weiteren bedeutenden Schritt zur Intensivierung der freundschaftlich-nachbarschaftlichen Beziehungen dar. Der Ausbau der internationalen Zusammenarbeit, gerade auch im Rahmen der Agraria, sei ein Zukunftssignal an die Landwirtschaft, so Hiegelsberger.

Erstellt am 5.12.2016