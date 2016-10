Mostviertler Schweinefachtag

Interessante Fachreferate für Schweinebauern am Bildungshof Gießhübl; Foto: LFS Gießhübl

Am Freitag, den 4. November 2016 findet ab 9 bis etwa 17 Uhr am Mostviertler Bildungshof Gießhübl bei Amstetten die traditionelle Fachveranstaltung für Schweinehalter statt.

Nach der Begrüßung durch Bildungshof-Direktor Gerhard Altrichter referieren folgende Experten über aktuelle Branchenthemen:

Albert Hortmann-Scholten, Marktexperte der LWK Niedersachsen gibt Prognosen über den „Schweinemarkt 2020“; Steffen Hoy, Professor an der Universität Gießen, spricht über das „Geburtsmanagement großer Würfe“; die beiden Bauberater der LK Niederösterreich, Eduard Wagner und Johannes Spangel, berichten über „Zukunftsweisenden Stallbau für die Schweinehaltung.

Nach der Mittagspause thematisiert Elke Pelz-Thaller, Bäuerin und Mental- und Persönlichkeitstrainerin die „Schweinehalter am Pranger – Raus aus der Opferrolle“; die Tierärztin und Professorin an der Universitätsklinik für Schweine, Isabel Hennig-Pauka, referiert über „Ferkelkastration und Schwanz kupieren“; Und Sandra und Josef Lehrner, Schweinebauern aus Marz im Burgenland berichten, wie sie mit Schule am Bauernhof ihre Schweinehaltung der Öffentlichkeit präsentieren.

Ab 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit der Besichtigung des Schweinezentrums in Gießhübl mit Bewegungsbuchten für Zuchtsauen.

Tagungsbeitrag: 20 Euro; Mittagessen 11 Euro. Anmeldung erbeten unter Tel. 07472/62722 oder E-Mail office mostviertler-bildungshof at Für die TGD Weiterbildung gilt eine Anrechnung von zwei Stunden.

(Erstellt am 31.Oktober 2016)