Molkereiriese Fonterra mit mehr Gewinn

In Neuseeland glaubt man an eine stabile Phase in der Milchproduktion.

Die neuseeländische Molkereigenossenschaft Fonterra hat ihren Nettogewinn im abgelaufenen Wirtschaftsjahr per 31. Juli um 74% gesteigert.

Es sei möglich gewesen, mehr Milch in den höherwertigen Verarbeitungszweigen abzusetzen, sodass der Gewinn auf 810 Mio. (Vorjahr: 466Mio.) Neuseeländische Dollar (ca. 596 Mio. US-Dollar) zulegen konnte, teilte das Unternehmen laut Dow Jones News mit. Auch hätte mittlerweile die Kostensenkungsprogramme gegriffen und zu dem guten Ergebnis beigetragen.



Fonterra hatte im Juli 2015 mitgeteilt, dass sich der Molkereikonzern von 3% seiner Arbeitnehmer trennen müsse, um nicht in die roten Zahlen zu rutschen. Gleichzeitig seien Investitionen in Verarbeitungsbetriebe getätigt worden, da verarbeitete Produkte eine höhere Marge einfahren als das Rohprodukt. So habe man sich etwas von dem Verkauf des reinen Milchrohstoffes abgesetzt, teilte Fonterra weiter mit.



Die Führung der Genossenschaft ist optimistisch, dass sich der Milchmarkt nun auf eine Phase der Stabilisierung zubewegt. Die Milchmenge sinke weltweit, während die Nachfrage stabil bleibe, stellte Fonterra-Vorsitzender John Wilson fest. Infolge dessen hob das marktführende neuseeländische Molkereiunternehmen am vergangenen Mittwoch seinen Ab-Hof-Milchauszahlungspreis um 50 NZD-Cent auf 5,25 NZD/kg Milchfeststoffe an.



"Das Jahr 2015/16 war unglaublich schwer für unsere Farmer, ihre Familien und die landwirtschaftlichen Verbände, da die Milchpreise auf ein nicht wirtschaftliches Niveau gefallen sind", sagte Wilson. Die Genossenschaft habe jedoch die richtigen Weichen gestellt und die notwendigen Konsequenzen gezogen. Für die Zukunft sei man optimistisch, dass die Talsohle bei den Milchpreisen durchschritten sei und die Preise wieder steigen könnten.

Erstellt am 27.9.2016