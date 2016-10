Molkereiriese fährt harten Sparkurs

Das DMK gehört zu den ganz großen in der Branche.

Die Geschäftsführung des größten deutschen Molkereiunternehmens, der DMK Group, hat die Mitarbeiter über einen geplanten Stellenabbau informiert.

"Mit Blick auf die weltweite Milchmarktkrise und die daraus resultierenden Leistungseinbrüche sowie der dringend gebotenen Verbesserung gegenüber den Wettbewerbern sind wir gezwungen, harte Einschnitte vorzunehmen", heißt es in einem Schreiben. Neben einem bereits aufgesetzten Sparprogramm, das alle Standorte, Bereiche und Hierarchieebenen umfasst, sollen an den Verwaltungsstandorten Bremen, Everswinkel und Zeven bis Ende 2017 insgesamt 250 Vollzeitstellen abgebaut werden. Damit verbunden ist eine geplante Teilbetriebsschließung der DMK-Verwaltung in Everswinkel. Man sei sich der Härte dieser Maßnahme bewusst. Diese sei jedoch notwendig, um die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern, so die Geschäftsführung.



Hinter der DMK Group stehen mehr als 8.300 aktive Milcherzeuger und rund 7.500 Mitarbeiter. Derzeit verarbeitet DMK 6,7 Mrd. kg Milch an 17 Molkereistandorten. Weitere acht Standorte stehen für die Produktion von Babynahrung, Eiscreme und Gesundheitsprodukten zur Verfügung. Mit seinen Markenprodukten ist die DMK in Deutschland und rund 100 weiteren Ländern vertreten. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von 4,6 Mrd. Euro und gehört zu den führenden Milchverarbeitern Europas.

Erstellt am 2.10.2016