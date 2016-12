Molkereien heben den Milchpreis

Langsam macht sich die Erholung auch in Österreich bemerkbar.

Die Berglandmilch, das größte heimische Molkereiunternehmen, erhöht mit Anfang Dezember 2016 den Auszahlungspreis um 1 Cent netto. Die bäuerlichen Lieferanten erhalten somit für Milch mit 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß 30,30 Cent netto beziehungsweise 33,90 Cent brutto/kg (nach Abzug des AMA-Marketingbeitrages).

Für Biomilch werden 43 Cent netto beziehungsweise 48,25 Cent brutto/kg ausbezahlt. Dies teilten Berglandmilch-Obmann Johann Schneeberger und Geschäftsführer Josef Braunshofer in ihrem jüngsten Lieferantenschreiben mit.



Auch das niederösterreichische Molkereiunternehmen NÖM hat mit 1. Dezember 2016 den Erzeugerpreis für konventionelle Milch um 1 Cent netto/kg erhöht. Für Milch mit 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß werden damit jetzt 30 Cent netto oder 33,56 Cent brutto (nach Abzug des AMA-Marketingbeitrages) ausbezahlt. Der Preis für Biomilch erhöht sich um 1,5 Cent auf 42 Cent netto beziehungsweise 47,12 Cent brutto (wobei auch hier der AMA-Marketingbeitrag schon abgezogen wurde). Dies teilt die Milchgenossenschaft Niederösterreich (MGN), welche die Lieferanten der NÖM vertritt, mit.



Begründet wird die jüngste Preisanhebung von MGN-Obmann Johann Krendl und Geschäftsführer Leopold Gruber-Doberer mit der positiven Entwicklung am Milchmarkt. "Die Preise auf den Rohstoffmärkten ziehen weiter an. Der ife Rohstoffwert ist im Oktober 2016 um 3,5 Cent auf mittlerweile 34,2 Cent gestiegen, und der Gesamtindex für Molkereiprodukte an der internationalen Handelsplattform GlobalDairyTrade (GDT) hat zuletzt erneut um 4,5% zugelegt. Diese Entwicklungen sind in erster Linie auf den globalen Rückgang der Milchproduktion zurückzuführen", wird vonseiten der MGN betont. Auch innerhalb Europas sei die Anlieferung weiterhin rückläufig, in der Folge seien die Preise auf den Spotmärkten enorm gestiegen. Im Handel sei es dagegen "nur mit größter Mühe" gelungen, die Preise langsam wieder in die Nähe jenes Niveaus zu bringen, von welchem im Frühjahr 2016 der Preisabsturz erfolgte, berichtet Gruber-Doberer.

Die Gmundner Milch, die drittgrößte Molkerei Österreichs, hat mit Anfang Dezember 2016 ihren Erzeugerpreis für konventionelle Milch mit 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß um 1,5 Cent auf 30 Cent netto beziehungsweise 33,90 Cent brutto angehoben.

Erstellt am 3.12.2016