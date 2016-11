Mößler fordert Freibetrag bei Sozialversicherung

Der wahlkämpfende Kammerpräsident möchte kleine Betriebe entlasten.

Der Kärntner Landtag hat das Konjunkturpaket für die Landwirtschaft bestätigt und diskutiert nun die von der Landwirtschaftskammer Kärnten geforderte Einführung eines Freibetrags bei den Sozialversicherungszahlungen der Bauern. Die Petition der LK Kärnten ist bereits in Vorbereitung.

"Der Landtag hat den Handlungsbedarf erkannt und eine klare Empfehlung an die Landesregierung ausgesprochen. Jetzt ist das Regierungskollegium referatsübergreifend gefordert, das Konjunkturpaket mit Leben zu erfüllen, damit die Bauern in dieser schwierigen Zeit wieder eine Perspektive haben", zeigt sich der Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten Johann Mößler erfreut über den Beschluss des Konjunkturpakets für die Bauern im Kärntner Landtag, welches der Kammerpräsident angesichts der gesunkenen Einkommen der bäuerlichen Betriebe gefordert hatte.



Nachdem die Landesregierung bereits den Vorrang für heimische Lebensmittel in Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen beschlossen hat, fordert Mößler als nächsten Schritt eine Selbstverpflichtung des Landes, mehr Holz im öffentlichen Bau einzusetzen. Die verstärkte Nachfrage nach heimischen Lebensmitteln und Holz ist für den Präsidenten "eine echte Perspektive für die Bauern" und so verlangt er "mindestens 30% Holzbau" durch die öffentliche Hand ein.

Der LK-Präsident begrüßt, dass sich der Landtag in seiner jüngsten Sitzung auch mit den Zahlungen der Bauern an die Sozialversicherung beschäftigt hat. Die Vollversammlung der LK Kärnten hat dazu bereits im Dezember 2014 eine einstimmige Resolution verabschiedet und gefordert, dass es zu "keinen überproportionalen Erhöhungen" bei den Sozialversicherungsbeiträgen aufgrund des neuen Einheitswertes kommen darf. "Wir haben mit der Einführung eines Freibetrages bei den öffentlichen Geldern einen praktikablen Vorschlag in die Diskussion eingebracht, der insbesondere den kleineren Betrieben, Bergbauern und Betrieben mit Pachtflächen helfen würde. Diese Abfederungsmaßnahme wirkt zielgerichtet und unbürokratisch", erklärt Mößler.



"Ich hoffe, dass das Einbringen von Anträgen im Landtag nicht der bevorstehenden Landwirtschaftskammerwahl geschuldet ist, sondern erwarte mir auch nach den Wahlen den Einsatz der Abgeordneten für Kärntens Bauern", fordert der Präsident und kündigt den Start einer Petition der LK Kärnten zur Einführung eines Freibetrages nach der Kammerwahl an. "Ich lade die Abgeordneten aller Fraktionen ein, dies zu unterstützen, um den Sozialminister zu einer Änderung des bäuerlichen Sozialversicherungsgesetzes zu bewegen", so Mößler.

