Mitglieder mit "Urlaub am Bauernhof" zufrieden

Die Qualitätsstrategie macht sich bezahlt.

In der Befragung des Bundesverbandes Urlaub am Bauernhof zur abgelaufenen Sommersaison 2016 äußern sich 87% der 2.350 Mitglieder entweder "sehr zufrieden" (42%) oder "zufrieden" (45%), damit wurde wiederum ein Rekordwert erzielt.

Mit einer Schulnote von 1,7 wurde die hohe Zufriedenheit des Vorsommers erneut erreicht. Die höchste Zufriedenheit mit 1,6 wurde in Vorarlberg und in der Steiermark geäußert. "Diese Ergebnisse korrespondieren auch mit dem hohen Interesse, das wir über unsere Internet-Plattform feststellen konnten. Durchschnittlich 329 Hof-Aufrufe pro Monat bedeuten, dass jeder einzelne Betrieb im Mittel mehr als zehnmal pro Tag angeschaut wurde", berichtet UaB-Geschäftsführer Hans Embacher.



Bei 39% der Betriebe haben die Nächtigungen gegenüber dem Vorsommer zugenommen, bei 48% ist deren Zahl gleichgeblieben. Gleichzeitig konnte der durchschnittlich erzielte Preis erneut um 2% auf 34,90 Euro/Person für Zimmer mit Frühstück und auf 83,60 Euro (Vorjahr: 81,20 Euro) für eine Ferienwohnung für vier Personen angehoben werden. Die Preise der Mitgliedsbetriebe liegen ebenso wie die Auslastung (64 Belegstage/Bett im Sommer) erheblich über dem Durchschnitt aller österreichischen Ferienbauernhöfe.

Stabil bleibt auch die hohe Effizienz des Internet-Marketings: Laut Angaben der Mitglieder wird aus zirka vier Anfragen eine Buchung erzielt. Stark steigend ist weiterhin die Zahl der Online-Buchungen auf den Ferienbauernhöfen. Der dabei erzielte Umsatz hat in den ersten drei Quartalen um +23% zugenommen bei in etwa gleich bleibender Zahl der online angebotenen Betten.



42% aller Nächtigungen wurden mit Stammgästen erzielt, die Gäste bleiben im Sommer durchschnittlich 5,8 Tage auf den Höfen (Tourismus insgesamt: 3,7 Tage). Die Mitgliedsbetriebe erwirtschaften im langjährigen Schnitt 33% des Hofeinkommens aus dem Betriebszweig Urlaub am Bauernhof.



"Wir freuen uns, dass auf der Grundlage unserer konsequenten Qualitätsstrategie sowohl die Auslastung als auch die Preise steigen. Dies ist die Grundlage für ein gesundes wirtschaftliches Standbein für unsere Vermieterfamilien. Wir feiern heuer 25 Jahre österreichweite Zusammenarbeit in unserem Verband. Damals lag der Preis bei umgerechnet 12 Euro. Hätte jemand vorausgesagt, dass der Durchschnittspreis für ein Zimmer mit Frühstück bei 35 Euro liegen wird und die Gäste das immer noch als gutes Preis-/Leistungsverhältnis empfinden, es hätte wohl niemand geglaubt", betont UaB-Bundesobmann Klaus Vitzthum.

Erstellt am 28.11.2016