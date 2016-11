Milchsektor braucht "mehr Krisenfestigkeit"

Markterschließung bleibt ein Schlüsselwort der Agrarpolitik.

In Zeiten steigender Preise müssen für den Milchmarkt von Politik und Milchwirtschaft die richtigen Entscheidungen getroffen werden, um den Sektor für die Zukunft gut aufzustellen." Dies betonten der Milchbeauftragte der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger, und der Milchbauernpräsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), Karsten Schmal, bei einem Treffen in Wien.

In der vergangenen Marktkrise seien die öffentliche Intervention und die Beihilfe zur privaten Lagerhaltung die kurzfristig wirksamsten Instrumente gewesen, um den Milchpreis vor einem weiteren Absturz zu bewahren, betonten beide Experten. Das Niveau der Interventionspreise bedürfe einer Überprüfung. In jedem Fall sei die öffentliche Lagerhaltung als erprobtes Kriseninstrument auch in der nächsten Reform der EU-Agrarpolitik zu erhalten. National befürworten LKÖ und DBV eine steuerlich begünstigte Risikoausgleichsrücklage. Einen großen Teil der Verantwortung sehen die beiden Verbände bei den Akteuren am Milchmarkt. Insbesondere müssten die Landwirte und ihre genossenschaftlichen Molkereien über eine Modernisierung der Lieferbeziehungen für kommende Krisen vorsorgen. Der Staat könne die Steuerung der Milchmengen nicht lösen, waren sich Schmal und Moosbrugger einig.



Die Molkereien seien gefordert, internationale, nationale und regionale Märkte zu erschließen und die unterschiedlichen Anforderungen dieser Märkte zu befriedigen, so die beiden Bauernvertreter. Für den Branchendialog in Deutschland könne man von den Aktivitäten der österreichischen AMA Marketing lernen, die erfolgreich EU-Mittel zur Absatzförderung abrufe, sagte Schmal. Auch die erfolgreiche Besetzung von Nischen durch die österreichische Milchwirtschaft, etwa mit Heumilch oder Bio-Wiesenmilch, sei beispielgebend.



DBV und LKÖ forderten jedoch, dass private Labels die Verbraucher nicht täuschen und damit den Wettbewerb nicht verzerren dürften. Nationale Alleingänge bei der Herkunftskennzeichnung von Milch, etwa in Italien und Frankreich, dürften nicht zu einer Störung des Binnenmarktes führen. Eine Diversifizierung des Milchmarktes durch freiwillige Systeme, wie das EU-geschützte Bergerzeugnis, sei zu begrüßen, weil sie den Molkereien helfe, stabilere Erzeugerpreise zu gewährleisten, wurde betont. Für das erfolgreiche Bestehen auf globalisierten Märkten müsse die Politik die Wettbewerbsfähigkeit aller Milcherzeuger im Blick haben. Überbordenden und nicht praktikablen Tierschutz- und Umweltstandards sowie nationalen Alleingängen müsse deshalb eine Absage erteilt werden.

Erstellt am 18.11.2016