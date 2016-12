Milchpreisindex weiter im Aufwind

Eine verringerte Produktion sorgt für verbesserte Preise.

Bei der jüngsten Auktion an der internationalen Handelsplattform GlobalDairyTrade (GDT) kam es gestern zu einem weiteren Anstieg der Notierungen. Der Gesamtindex, in dem eine Bandbreite von verschiedenen Molkereiprodukten und Kontrakt-Zeiträumen zusammengefasst ist, erhöhte sich um 3,5%. Dabei wurde bei fast allen gehandelten Molkereiprodukten ein Plus verzeichnet.

Der Preis für Butteröl (AMF) erhöhte sich gegenüber dem vorherigen Event im Durchschnitt aller Kontrakte um 2,9%. Bei Butter wurde ein leichter Anstieg um 1,7% verzeichnet. Der Index für Cheddar-Käse konnte ebenfalls zulegen, und zwar um 2,2%. Bei Lactose wurde das größte Plus (10,6%) gemeldet. Nach oben tendierte auch der Preis für Labkasein (+2,3%). Während die Notierung von Magermilchpulver mit +1,4% nur unterdurchschnittlich zulegte, stieg der Preis für das "Leitprodukt" Vollmilchpulver um 4,9%. Lediglich bei Buttermilchpulver, wo zuletzt noch eine deutliche Steigerung erfolgte, kam es diesmal zu einem Rückgang (-2,6%). In Summe wurden bei dieser Auktion Milchprodukte im Umfang von 22.472 t verkauft, also etwas weniger als beim vorhergehenden Event, die Anzahl der teilnehmenden Bieter fiel mit 159 auch geringer aus (zuletzt waren es 164).



Der erneute Anstieg des GDT-Index wird von den Analysten vor allem auf den globalen Rückgang der Milchproduktion zurückgeführt. Die Anlieferung sei in den vergangenen Monaten sowohl innerhalb der EU als auch in Australien spürbar verringert worden, wird betont.



In Neuseeland haben mittlerweile die ungünstigen Witterungsbedingungen ebenfalls zu einer verringerten Erzeugung geführt, auch die jüngsten Erdbeben dürften ein wenig dazu beigetragen haben. Nathan Penny, Agrarexperte der ASB Bank, geht davon aus, dass die neuseeländische Milchanlieferung in dieser Saison insgesamt um 5% geringer ausfallen wird. Dass dort der größte Milchverarbeiter, Fonterra, seine Produktion verringert habe, dürfte ebenfalls den jüngsten Notierungsanstieg gefördert haben.



Anne Boniface, Expertin der Westpac Institutional Bank, betont, dass sich die fundamentalen Rahmenbedingungen mittlerweile für die Milchwirtschaft verbessert hätten. Das globale Milchangebot gehe spürbar zurück und auf der Nachfrageseite würden zunehmend positive Signale registriert, sagt sie. Während die chinesischen Käufer bei den vergangenen GDT-Auktionen noch starkes Interesse gezeigt hätten, sei die Nachfrage dieses Mal etwas geringer ausgefallen. Käufer aus anderen Regionen hätten aber diese "Lücke" gefüllt, so Boniface.

