Milchmengenreduktion: Erste Runde ausgeschöpft

4.100 Österreicher wollen teilnehmen.

Die Anträge der EU-Mitgliedstaaten für einen Ausgleich der Milchmengenreduktion, die bis 21. September 2016 (12 Uhr) eingebracht werden konnten, summieren sich auf 1,06 Mio. t.

Die vorgesehenen Mittel von 150 Mio. Euro ermöglichen Ausgleichzahlungen für 1,07 Mio. t, weshalb es für die restlichen 11.407 t bis 12. Oktober 2016 (12 Uhr) eine weitere Antragsmöglichkeit für die Verminderung der Menge von November bis Jänner gibt. Aufgrund der nunmehr sehr geringen EU-weit zur Verfügung stehenden Menge ist hier mit einem Kürzungsfaktor zu rechnen ist. Die von den Landwirten in der ersten Runde beantragten Mengen können ohne Reduktionskoeffizienten vollständig bewilligt werden.



Österreichs Mengenanteil an der EU-Milchreduktionsmaßnahme beträgt laut Agrarmarkt Austria 2,5%. Etwa 4.100 heimische Landwirte planen im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2016 rund 26.500 t ihrer Anlieferungsmilch zu reduzieren. In Deutschland wurde mit 286.000 t Milch die größte Menge für das Programm beantragt, gefolgt von Frankreich mit 181.000 t, dem Vereinigten Königreich mit 112.000 t, den Niederlanden mit 80.000 t und Irland mit 74.000 t.



Gleichzeitig haben in Österreich rund 3.700 Landwirte die außergewöhnliche Anpassungsbeihilfe beantragt. Bei dieser Maßnahme liegt die angekündigte Anlieferungsmengenreduzierung im Zeitraum von Jänner bis März 2017 bei rund 33.600 t. Für potenzielle Antragsteller die bisher nicht an der EU-Maßnahme teilgenommen haben, besteht zwischen 14. November und 12. Dezember 2016 (12 Uhr) nochmals die Gelegenheit für den Zeitraum Jänner bis März 2017 einen Antrag für die außergewöhnliche Anpassungsbeihilfe zu stellen, informiert die AMA.



Die EU-Kommission zahlt 14 Cent/kg Milch, die von Oktober bis Dezember 2016 unter der Ablieferung des Vorjahreszeitraums liegt. Mit den Prämien können die Milcherzeuger im Februar 2017 rechnen.

Erstellt am 28.9.2016