Milchmarkt stockt erstmals wieder

Die internationalen Auktionen brachten ein leichtes Minus.

Nachdem in den vergangenen Monaten ein deutlich positiver Preistrend verzeichnet wurde, kam es bei der jüngsten Auktion an der internationalen Handelsplattform "GlobalDairyTrade" im September wieder zu einem Rückgang am internationalen Milchmarkt.

Der Gesamtindex, in dem eine Bandbreite von verschiedenen Molkereiprodukten und Kontrakt-Zeiträumen zusammengefasst ist, sank gegenüber dem vorhergehenden Event (Mitte September) um 3 Prozent. Mit Ausnahme von Buttermilchpulver wurden für alle anderen gehandelten Standard-Molkereiprodukte niedrigere Notierungen verzeichnet.



Der Preis für Butteröl verringerte sich gegenüber dem vorherigen Event im Durchschnitt aller Kontrakte um 1 Prozent. Bei Butter wurde ein leichtes Minus von 0,3 Prozent gemeldet. Der Index für Cheddar-Käse sank um 2,3 und jener für Lactose um 9,7 Prozent . Der Preis für Labkasein fiel im Schnitt um 3,7 Prozent geringer aus. Die Notierung von Magermilchpulver gab um 3,9 Prozent nach, jene für das umfangreich gehandelte Vollmilchpulver um 3,8 Prozent . Lediglich bei Buttermilchpulver wurde eine steigende Notierung verzeichnet (+9,3 %). Insgesamt wurden bei dieser Auktion Milchprodukte im Umfang von 33.937 Tonnen verkauft (beim letzten Mal waren es 35.086 t), die Anzahl der teilnehmenden Bieter verringerte sich auf 166 (zuletzt 175) Tonnen.



Der erste Rückgang des GlobalDairyTrade-Indexes seit Juli kommt für Susan Kilsby, Analystin des neuseeländischen Marktbeobachters Agri HQ, "nicht wirklich überraschend". Nach den jüngsten Preisanstiegen sei es zu erwarten gewesen, dass es nicht in diesem Tempo weiter nach oben gehe, so Kilsby. Auch Anne Boniface, Expertin der Westpac Institutional Bank, war nicht davon ausgegangen, dass bei der jüngsten Auktion die Aufwärtstendenz anhält und das Preisniveau vom September erreicht wird.

Der Vorsitzende des Milchausschusses im irischen Bauernverband IFA, Sean O'Leary, zeigt sich über den jüngsten Preisrückgang zwar nicht erfreut, er will ihn aber auch nicht überbewerten. Seit Mitte Juli habe der GDT-Index - von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend - um 28 Prozent zugelegt. Die Preise für Standard-Molkereiprodukte hätten seit einigen Monaten international angezogen und die Rahmenbedingungen für eine weitere Erholung des Milchmarktes stünden angesichts der rückläufigen Anlieferung gut, so O'Leary.



Im Gegensatz zum GlobalDairyTrade-Index hält der Aufwärtstrend beim Kieler Rohstoffwert Milch, der bekanntlich ein wichtiger Indikator für die Preisentwicklung bei Molkereiprodukten in Deutschland und Europa ist, weiter an. Im März 2016 er mit 19,8 Cent/kg seinen Tiefstand, seither tendiert er kontinuierlich nach oben. Im September konnte er gegenüber dem Vormonat erneut zulegen, und zwar um 3,2 Cent auf 30,7 Cent.

Erstellt am 7.10.2016