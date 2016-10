Milchauktionspreise steigen wieder

Der Produktionsrückgang in Neuseeland entlastet den Markt.

Nachdem bei der vorangegangenen Auktion an der internationalen Handelsplattform GlobalDairyTrade (GDT) Anfang Oktober der Aufwärtstrend der Notierungen unterbrochen worden war, kam es beim jüngsten Event wieder zu einem leichten Plus.

Der Gesamtindex, in dem eine Bandbreite von verschiedenen Molkereiprodukten und Kontrakt-Zeiträumen zusammengefasst ist, stieg gegenüber dem vorhergehenden Event (Mitte September) um 1,4%. Während die Preise für Cheddar-Käse nach unten tendierten und bei Magermilchpulver ein leichtes Minus verzeichnet wurde, konnte die Notierung für Vollmilchpulver zulegen.



Der Preis für Butteröl (AMF) erhöhte sich gegenüber dem vorherigen Event im Durchschnitt aller Kontrakte um 1,1%. Bei Butter wurde ein Anstieg um 2,6% gemeldet, bei Buttermilchpulver von 0,2%. Der Index für Cheddar-Käse sank dagegen um 3,7%, während jener für Lactose um 5,6% zulegte. Der Preis für Labkasein fiel im Schnitt um 4,5% geringer aus. Die Notierung von Magermilchpulver gab minimal um 0,3% nach, während der Preis für das umfangreich gehandelte Vollmilchpulver um 2,9% nach oben tendierte. Insgesamt wurden bei dieser Auktion Milchprodukte im Umfang von 31.525 t verkauft (beim letzten Mal waren es 33.937 t), die Anzahl der teilnehmenden Bieter blieb mit 164 annährend gleich.



Nathan Penny, ein Agrarexperte der neuseeländischen ASB Bank, führt den Anstieg beim GDT-Index auf das etwas geringere Angebot zurück. So habe Fonterra, der neuseeländische Marktführer am Milchmarkt, sein Volumen um 5% reduziert und signalisiert, dass bis Jahresende dieser Trend anhalten werde.



Auch Anne Boniface, Expertin der Westpac Institutional Bank, argumentiert in diese Richtung. Das etwas geringere Angebot habe vor allem die Notierungen für Vollmilchpulver gestützt, betont sie und erinnert daran, dass die Milchanlieferung in Neuseeland aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen rückläufig sei.

Erstellt am 21.10.2016