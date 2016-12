Messe Wels möchte Zweijahresrhythmus behalten

Die Veranstalter sind mit dem Besuch zufrieden.

Der ausgezeichnete Besuch, der wieder auf dem Niveau der letzten Messe 2014 liege und die zufriedenen Aussteller bestätigen würden den Termin und das Konzept als reine Fachmesse im Spätherbst bestätigen, heißt es zum Abschluss der Agraria von der Messe Wels.

Wels sei der einzige Messeplatz, an dem dieses Ausmaß an Innovationen gezeigt und die gesamte Bandbreite der Landwirtschaft abgebildet werde. Die traditionellen Bundesländertage wurden von den Landwirten und landwirtschaftlichen Organisationen sehr gut angenommen. Besonders Niederösterreich sei stark vertreten gewesen. Am Freitag kamen viele Eigentümer großflächiger Ackerbaubetriebe und Geschäftsführer von Gutsbetrieben aus dem Osten Österreichs und zeigten vor allem Interesse an der Landtechnik-Ausstellung.



Die Stimmung ist deutlich besser als zuletzt: Die Marktpreise bei Milch und Schweinefleisch ziehen wieder an. Die Investitionsbereitschaft erhöht sich im Vergleich zum vergangenen Jahr, dies ist auf der Messe deutlich zu spüren. Die Aussteller führten äußerst gute und konkrete Gespräche mit interessierten Fachbesuchern. Die Landwirte setzen auf nachhaltige Investitionen und hohen Informationsstand. Für die gesamte Branche sei wichtig, dass Kontinuität herrscht und die Agraria weiterhin in dieser Qualität bestehe.



Messepräsident Hermann Wimmer meinte, dass man spüren konnte, dass sich die Stimmung in der Landwirtschaft gebessert habe. "Wels ist der richtige Boden für Österreichs Landwirtschafts-Leitmesse. Wir sind fit für die Zukunft und bieten dem landwirtschaftlichen Sektor ein vollständiges Paket. Damit haben die Agraria und die Messe Wels Alleinstellung", so Wimmer. Damit verteidigt der Präsident den bisherigen Rhythmus der Messe. Zuletzt hatte es Diskussionen darüber gegeben, ob die Agraria statt alle zwei Jahre nur mehr im Vierjahresrhythmus durchgeführt werden soll. Den nächsten Termin würde dann die Messe Tulln übernehmen.

FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl sieht "Verpflichtung und Auftrag, auch 2018 die Agraria wieder durchzuführen. "Stadt und Region stehen voll hinter der Messe. Wir führen die Agraria im Dienste der Landwirtschaft durch und dazu gehört auch Kontinuität. Dies wird nur durch einen Zweijahresrhythmus in Wels erreicht. Ich freue mich schon auf die nächste Agraria 2018."