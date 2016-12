Messe Ried bereitet sich auf 150 Jahr-Jubiläum vor

Die Messe Ried feiert im kommenden Jahr ihr 150-jähriges Bestehen mit einer Vielzahl an Aktionen. Die Historie reicht bis ins Jahr 1867 zurück, in dem das erste landwirtschaftliche Ausstellungsfest – der Vorläufer der Rieder Messe – stattgefunden hat.

Die Messe Ried ist somit der älteste Messestandort Österreichs. Von 6. bis 8. Oktober 1867 fand das erste landwirtschaftliche Ausstellungsfest auf der Dechantwiese (heute Promenade) statt. Es wurde vom landwirtschaftlichen Filialverein gemeinsam mit der Stadtgemeinde abgehalten. Bereits 1895 wurde der Festplatz auf das heutige Messegelände verlegt, da man dringend mehr Platz be

nötigte. Auch im 150. Jahr ihres Bestehens wir die Rieder Messe von 6. bis 10. September 2017 wieder in bewährter Form stattfinden. Die Kombination aus Int. Landwirtschaftsmesse, Herbstmesse und Volksfest ist mittlerweile einzigartig in Österreich und bei Besuchern und Ausstellern gleichermaßen beliebt. Die größten Tierschauen des Landes sowie die erfolgreichen Sonderschauen Zukunft Tier,

Themenwelt Bio, Forstarena, „Frauenwelt“ und „Das Beste aus Nah und Fern“ werden im Jubiläumsjahr ausgebaut.

Die Jubiläumsausstellung „150 – Die Ausstellung“ wird im April eröffnet und wird auch im Zuge der Rieder Messe im September zu sehen sein. Hier wird die Geschichte des ältesten Messeveranstalters Österreichs in zahlreichen interessanten Bildern, Plakaten, Exponaten und Schautafeln eindrucksvoll präsentiert. „150 Jahre Messe Ried sind gleichbedeutend mit einer stetigen Aufwärtsentwicklung des Unternehmens. Der Beitrag, den die Messe für die wirtschaftliche Prosperität der Stadt und der gesamten Region leistet, ist seit jeher enorm. Das Jubiläumsjahr 2017 ist ein würdiger Anlass, um dies

e Erfolgsgeschichte, aber auch die erfolgreiche Gegenwart und Zukunft mit zahlreichen Aktivitäten in den Blickpunkt zu rücken“, erklärt Bürgermeister Albert Ortig als Eigentümervertreter der Messe

Ried. „Der älteste Messestandort in Österreich feiert sein 150-jähriges Bestehen. Ein Drittel

der Geschichte konnte ich – wenn auch mit Unterbrechungen – aktiv begleiten. Gerade die letzten 20 Jahre waren von einer aufstrebenden Entwicklung geprägt. Den Wunsch für eine erfolgreiche Zukunft verbinde ich mit dem Dank an alle engagierten Mitarbeiter“, so der ehemalige Messepräsident und nunmehrige Aufsichtsratsvorsitzende Franz Dim. „Für uns ist es wichtig, die Bevölkerung das ganze

Jahr mit einzubeziehen und sie von vielen attraktiven Aktionen profitieren zu lassen. Einige weitere Highlights möchten wir noch nicht verraten, es wird 2017 aber sicher noch die ein oder andere

Überraschung für unsere Besucher geben“, freut sich Messedirektor Helmut Slezak, der gemeinsam mit

Lisa Frauscher die Aktivitäten im Jubiläumsjahr koordiniert.

Quelle: Messe Ried

Erstellt am 10.12.2016