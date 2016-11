Massive Kritik an REWE-Werbekampagne

Die Werbewelt von Ja! Natürlich sorgt seit jeher für Aufregung.

Mit Befremden reagiert Kärntens Landwirtschaftskammer-Präsident Johann Mößler in einem offenen Brief auf die aktuelle Werbekampagne "Eines Tages werden alle Tiere so frei sein" für "Ja! Natürlich", die Handelsmarke des Lebensmittelkonzerns REWE Österreich.

Diese Kampagne werfe den heimischen Rinderbauern indirekt vor, ihre Tiere nicht artgerecht zu halten wie auch zu füttern, kritisiert der Bauernvertreter aufs Schärfste und fordert den Lebensmittelkonzern auf, seine Werbelinie abzuändern sowie derartige undifferenzierte Unterstellungen künftig zu unterlassen.



"Ihre Kampagne ist ein Schlag ins Gesicht aller Bäuerinnen und Bauern, die 365 Tage im Jahr Verantwortung für ihre Tiere tragen sowie eine Täuschung der Verbraucher, denen Sie suggerieren, dass heimische Landwirte ihre Tiere weder artgerecht halten noch füttern", moniert der LK-Präsident. Er verweist auf das strenge Tierhaltungsgesetz in Österreich. Weide- und Almhaltung seien ein zentrales Element dieser Wirtschaftsweise. Durch die artgerechte Stallhaltung würden die Tiere im Winter vor Kälte, Wind und Schnee geschützt. Die Rinder erhalten vorwiegend Grundfutter (Heu, Silage) von den betriebseigenen Wiesen und Feldern, erläutert der Präsident weiter.

Erstellt am 4.11.2016