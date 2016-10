LK Tirol prüft alternative Weidestrategien

Die Art der Weide entscheidet über den Erfolg des Betriebes mit.

Seit einigen Jahren ist das Interesse der Tiroler Bäuerinnen und Bauern am Thema Weidestrategie gestiegen. Der Landwirt Heinz Griesser aus Ötz hat sich bereits vor fünf Jahren für eine Umstellung seines Betriebes auf Kurzrasen-Vollweidesystem entschieden.

Diese Bewirtschaftungsmethode ist eine sogenannte Low-Input Strategie und versucht eine hohe Effizienz durch Minimierung der Produktionskosten und eingesetzten Betriebsmittel zu erreichen. Bei Vollweide auf Kurzrasen stehen nicht hohe Einzelleistungen der Tiere, sondern eine hohe Flächenproduktivität und Umwandlungseffizienz von Gras in Milch im Mittelpunkt.



"Die Umstellung auf Vollweide war ein Lernprozess für mich. Auch die Tiere mussten sich erst auf dieses neue System einstellen. Wir sind seit 30 Jahren ein Biobetrieb und dementsprechend wichtig ist mir ein schonender Umgang mit den Ressourcen", betonte Betriebsführer Griesser.



Beste Futterqualität zu sehr geringen Kosten und dabei noch eine Verbesserung der Lebensqualität waren für Peter Frank, Bezirksstellenleiter der Landwirtschaftskammer Landeck von Anfang an die unschlagbaren Argumente der Kurzrasenweide. Exkursionen und der intensive Austausch mit Experten aus Bayern und Österreich hätten dazu geführt, dass jetzt schon einige Betriebe in Tirol dieses System sehr erfolgreich umsetzen. "Rechtzeitiger Austrieb und angepasster Weidedruck sind die Erfolgsfaktoren, so erreichen unsere Betriebe eine Weidezeit von über sieben Monaten", weiß Frank.

Der Griesserhof mischt mittlerweile im Europäischen Spitzenfeld mit. "In einem internationalen Projektvergleich von Bioweidebetrieben aus Versuchsländern wie Deutschland, Holland oder der Schweiz erzielte Heinz Griesser hervorragende Ergebnisse bei der Netto-Flächenleistung. Diese wird durch Aufteilung der erzeugten Milch auf die Art der Energiezufuhr ermittelt. Bis zum Ende der Weidesaison können so im Schnitt 12.000 kg Milch/ha Weidefläche erwartet werden", sagte der Kammerexperte.



"Für mich zeigen diese Ergebnisse auch, dass Vollweidesysteme in Tirol durchaus Potenzial haben und für einige Bauernfamilien eine interessante Alternative darstellen können. Das ist sicherlich ein zukunftsweisendes Rezept", ist der Präsident der Landwirtschaftskammer Tirol, Josef Hechenberger, überzeugt.

Erstellt am 31.10.2016