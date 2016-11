Limitierter SVB-Rabatt für acht von zehn Betrieben

Regierung gewährt Hilfe für kleinere und mittlere Betriebe; Foto: Fotolia

Nach monatelangem zähem Ringen folgte heute die Einigung im Ministerrat auf ein Entlastungspaket für die Landwirtschaft. Bekrittelt werden die abgespeckten „SVB-Rabatt"-Vorhaben nicht nur von den Grünen, sondern besonders harsch vom Bauernbund.

Laut Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter wird für 80 Prozent der bäuerlichen Betriebe der vierte Quartalsbeitrag ihrer Sozialversicherung für 2016 ausgesetzt. Der Beitrag muss nicht zurückgezahlt werden.

Ausgenommen vom Beitragsrabatt „sind nur die größten Betriebe“, teilte der Minister per Aussendung mit. „Diese Deckelung musste akzeptiert werden, um die Einigung mit der SPÖ nicht zu gefährden.“ Insgesamt werden den Landwirten SV-Beiträge in der Höhe von rund 90 Millionen Euro erlassen. Rupprechter spricht von einem „tauglichen Kompromiss“.

Für Wolfgang Pirklhuber, Agrarsprecher der Grünen, ist der 90 Millionen-Rabatt für die Bauern dagegen nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Damit das Bauernsterben nachhaltig gestoppt werden könne, brauche es jedoch „eine Reform des bäuerlichen Abgabensystems an Kopf und Gliedern“, so Pirklhuber. Auch werde die Entlastung von den Betroffenen selbst finanziert. „Ab 1. Jänner 2017 werden die Sozialversicherungsabgaben der kleinen und mittleren Betriebe stark ansteigen, da die neuen erhöhten Einheitswerte erstmals als Grundlage auch zur Berechnung von Grundsteuer, Familienlastenausgleichsfonds-Anteilen, Einkommenssteuer und Landwirtschaftskammerumlage herangezogen werden“, sagt Pirklhuber.

Gar als „inakzeptabel“ bezeichnen Bauernbund-Politiker die von Rupprechter erwirkten Einigung. Bauernbundpräsident Jakob Auer und LK Österreich-Präsident Hermann Schultes kritisieren unisono: "Dieser Beschluss schafft zwei Klassen von Bäuerinnen und Bauern, obwohl allen durch die Beitragsgutschrift geholfen werden sollte.“

Konkret gilt die Hilfe laut Bauernbund bis zu einer monatlichen Beitragsgrundlage von 2.350 Euro. Bei alleiniger Betriebsführung entspricht das einem Einheitswert von 13.200 Euro.

Jene Höfe, die die Gutschrift erhalten, seien „so klein, dass sie als Nebenerwerbsbetriebe bei Wegfall ihrer Berufstätigkeit auch Arbeitslosengeld in Anspruch nehmen könnten.“ Betriebe mit höheren Einheitswerten dagegen erhalten diese Hilfe nur dann, wenn sie gemeinsam von einem Betriebsleiterehepaar geführt werden“. Und das auch nur bis zu einem Einheitswert von rund 54.900 Euro. „Eine solche Ungleichbehandlung können und werden wir nicht akzeptieren", geben sich Schultes und Auer angriffslustig.

Auch würden die Bedingungen des SVB-Rabatts den Bestand der SVB gefährden, so der Bauernbund. Dazu Jakob Auer: "Bedingung für den Beschluss ist außerdem der Entzug von 30 Millionen Euro, die von der SVB weg in die Gebietskrankenkasse verschoben werden sollen. Das gefährdet die wirtschaftliche Basis der Sozialversicherungsanstalt der Bauern und den Wiederaufbau von Rücklagen."

Laut Hermann Schultes sind Marktfruchtbetriebe doppelt negativ betroffen. Obwohl zuletzt von Einkommensverluste mit durchschnittlich 48 Prozent in den vergangenen fünf Jahren am stärksten getroffen, würden sie nun um die Hilfeleistung umfallen. „Dabei tragen diese Betriebe häufig besonders hohe Kosten für die Sozialversicherung.“

Als Schuldigen am Regierungskompromiss ausgemacht haben Schultes und Auer übrigens den Sozialminister: „Alois Stöger gefährdet mit der heutigen Beschlussgrundlage die SVB und schafft so eine schwere Belastung für den Glauben der Bauern an diese Regierung.“

B.W.

Erstellt am 22. November 2016