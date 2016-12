Letzte Frist für AMA-Herbstanträge

Bei vielen Maßnahmen kann man letztmalig in dieser Periode einsteigen.

Der ÖPUL-Herbstantrag 2016 kann nur noch bis Donnerstag, den 15. Dezember, eingebracht werden, teilt die Agrarmarkt Austria (AMA) mit. Teilnehmer an der Maßnahme "Begrünung von Ackerflächen - Zwischenfruchtanbau" mussten ihn bereits bis spätestens 17. Oktober online einreichen.

Für fast alle ÖPUL-Maßnahmen besteht mit dem Herbstantrag 2016 letztmalig die Möglichkeit, innerhalb der laufenden Förderperiode neu einzusteigen. Nur die Maßnahmen "Tierschutz - Weide", "Tierschutz - Stallhaltung", "Natura 2000 - Landwirtschaft" und bestimmte höherwertige ÖPUL-Maßnahmen (z.B. Umstieg von "Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung" in "Biologische Wirtschaftsweise") können auch in späteren Herbstanträgen noch beantragt werden.



Zum spätesten Einreichtermin gibt es keine Nachfrist. Um eine ÖPUL-Prämie für das Antragsjahr 2017 zu erhalten, darf der Termin 15. Dezember 2016 daher nicht versäumt werden. Die Beantragung von Maßnahmen ist jedoch nur dann erforderlich, wenn an diesen noch nicht gültig teilgenommen wird. Wurden die gewünschten Maßnahmen bereits mit Herbstantrag 2014 oder 2015 beantragt, so ist grundsätzlich dafür keine neuerliche Antragstellung nötig. Die Verpflichtungsdauer für bereits bestehende Maßnahmen läuft bis Ende 2020. Bei Neueinstieg ins ÖPUL 2015 mit Herbstantrag 2016 (Verpflichtungsbeginn 1. Jänner 2017) läuft die Verpflichtung bis Ende 2021.

Erstellt am 4.12.2016